Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Ново-Александровска

Со своими коммунальными вопросами горожане обратились к Сергею Надсадину во время отраслевого совещания, которое состоялось в начале февраля в планировочном районе. Тогда мэр пообещал выехать на место и лично разобраться в ситуации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Жительница дома № 22 Галина Мельничук в беседе с мэром отметила, что за последние годы Ново-Александровск заметно преобразился: асфальтируются дороги, ремонтируются дворы и дома, появляется уличное освещение.

- Наш дом находится в низине, поэтому двор периодически затапливало весной и осенью. Недавно его отремонтировали с учетом отведения воды, и теперь этой проблемы у нас больше нет, - говорит женщина. - Еще хотелось бы решить вопрос с канализацией.

Уже несколько лет сети не справляются с нагрузкой и канализационные стоки затапливают подвал. Жильцам приходится по нескольку раз в неделю вызывать аварийную бригаду, и не всегда проблема устраняется оперативно.

За инженерно-коммунальную инфраструктуру планировочного района отвечает АО «Сахалинская коммунальная компания». Представители СКК доложили мэру, что о проблеме знают и пытались ее решить. Так, в 2016 году был частично выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора. Однако из-за ограниченности в финансировании заменили только 30 метров труб из необходимых 100, поэтому проблему это не решило. Сергей Надсадин раскритиковал руководство СКК за непродуманную организацию работ.

- Сначала вы перекопали придомовую территорию из-за ремонта канализации. До конца работы эти не выполнили. Теперь будете копать еще раз. И из вашего ответа неясно, в этом году или в следующем закончите ремонт, - обратился мэр к представителям СКК. - Сейчас рядом с этим же домом перекладываете трубы теплоснабжения. В итоге люди годами вынуждены не только терпеть коммунальные неудобства, но еще и страдать от бесконечных проблем с благоустройством. Такой подход к организации работ недопустим.

Мэр поручил в трехдневный срок составить дорожную карту по этапам завершения ремонта канализации и представить ее жителям дома. Кроме того, в документе необходимо учесть и другие работы, которые планируется проводить в этом районе, синхронизировать их по времени, чтобы затем комплексно восстановить нарушенное благоустройство.

Также Сергей Надсадин поручил провести обследование дома и подготовить проект ремонта фасада.