«Учителем года-2018» в Южно-Сахалинске стала преподаватель истории и обществознания
«Учителем года-2018» в Южно-Сахалинске стала преподаватель истории и обществознания гимназии № 2 Анастасия Мокина. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Вместе с пообедительницей главные награды конкурса получили победитель в номинации «Педагогический дебют» учитель начальных классов средней школы № 32 Анастасия Максимова и победитель в номинации «Лучший педагог дошкольных образовательных учреждений» воспитатель детского сада № 1 «Загадка» Екатерина Степанюк. Лауреатом конкурса с правом представлять областной центр на региональном этапе стала учитель-логопед средней школы № 34 Анна Еременко.
Победителем конкурса по признанию детского жюри стал учитель истории и обществознания восточной гимназии Алексей Саньков. Впервые за время проведения «Учителя года» мнение альтернативного жюри, в которое вошли участники прошлых лет, совпало с мнением основного судейского состава. В итоге приз альтернативного жюри также у Анастасии Мокиной.
Интрига конкурса по оглашению имен трех основных победителей длилась почти два часа. За это время были объявлены победители остальных конкурсных номинаций. Ими стали:
в номинации «Традиции в образовании» - учитель физической культуры средней школы № 22 Наталья Хан;
в номинации «Инновации и традиции» - учитель английского языка средней школы № 26 Сергей Че;
в номинации «Сердце отдаю детям» - воспитатель детского сада № 10 «Росинка» Ксения Осипова;
в номинации «Душа конкурса» - учитель истории и обществознания восточной гимназии Алексей Саньков.
По результатам открытого голосования, проходившего в течение всей конкурсной декады, когда можно было заполнить бюллетень с именем понравившегося участника, наибольшее число голосов набрала учитель-логопед средней школы № 34 Анна Еременко.
В этом году были присуждены два специальных приза. Первый - был вручен от областной профсоюзной организации работников образования и культуры участникам-активистам школьных профсоюзов. Его получили учитель начальных классов средней школы № 32 Анастасия Максимова, учитель английского языка средней школы № 5 Анастасия Костинецкая, учитель истории и обществознания восточной гимназии Алексей Саньков, учитель физической культуры средней школы № 22 Наталья Хан, воспитатель детского сада № 1 «Загадка» Екатерина Степанюк. Второй приз был присужден центром обучения английскому языку для популяризации языкового образования. Это поездка для стажировки в США. Ее совершит учитель английского языка средней школы № 5 Анастасия Костинецкая.
Обращаясь со словами поздравления к участникам, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил высокую профессиональную подготовку местного педагогического сообщества, на которое возложена важнейшая миссия по воспитанию будущего поколения, и пожелал педагогам дальнейших трудовых успехов.
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