Сотрудники Госавтоинспекции Долинска провели акцию
Cотрудники ГИБДД, совместно с педагогами и учениками школы №1 Долинска, вблизи образовательного учреждения провели акцию «Вежливый водитель!», сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Автомобилисты получили от учащихся агитационные листовки с призывом пропускать пешеходов и быть внимательными водителями. Участники акции напомнили им о том, что на пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен снизить скорость, а при необходимости – остановиться, чтобы дать возможность пешеходам перейти проезжую часть.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня В областном центре прошел турнир по волейболу «Кому за 50»
- 09:07 Сегодня На Сахалине полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксистов
09:25 Сегодня Более 100 сахалинских кикбоксеров поборолись в Томари
09:50 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Ново-Александровска
15:56 20 Февраля В Южно-Сахалинске прошел финал конкурса «Наша армия сильна»
15:29 20 Февраля В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни
- 17:02 20 Февраля Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
10:36 29 Января В Японском море продолжают поиск пропавших моряков
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
13:31 29 Января Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
14:41 31 Января В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
Выбор редакции
- 13:02 Сегодня Сотрудники Госавтоинспекции Долинска провели акцию
- 10:40 Сегодня Российские паралимпийцы на Сахалине готовятся к выступлениям в Южной Корее
- 09:50 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Ново-Александровска
- 13:32 Вчера В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?