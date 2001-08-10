Тихоокеанское
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13:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники Госавтоинспекции Долинска провели акцию

Сотрудники Госавтоинспекции Долинска провели акцию

Cотрудники ГИБДД, совместно с педагогами и учениками школы №1 Долинска, вблизи образовательного учреждения провели акцию «Вежливый водитель!», сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автомобилисты получили от учащихся агитационные листовки с призывом пропускать пешеходов и быть внимательными водителями. Участники акции напомнили им о том, что на пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен снизить скорость, а при необходимости – остановиться, чтобы дать возможность пешеходам перейти проезжую часть. 

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