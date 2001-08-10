Сахалинцы поучаствовали в форуме «Я – Юнармия» в Москве

Сахалинские юнармейцы приняли участие в первом всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Форум собрал 8 000 лучших представителей молодежного движения, общественных объединений и клубов патриотической направленности со всей страны. В их числе были и островные юнармейцы. Сахалинскую область представили Кирилл Тесленко (Оха), Александр Дё (Южно-Сахалинск), Виктория Канакаева (село Троицкое), Дмитрий Дроздов (Южно-Сахалинск), Денис Ерохин (Анива), Сергей Высоцкий (Невельск). Все они отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, призеры соревнований по стрельбе и киберспорту. Руководитель группы НШ РО ВВПОД «Юнармия» Сахалинской области - Дмитрий Минязев.

Форум включал в себя девять тематических площадок – «Лидеры», «Робототехника», «Профореинтация», «Письмо солдату», «Журналистика», «Стрельба», «Выполнение норм ГТО», «Киберспорт», «Военно-тактические игры».

Среди почётных гостей и выступающих были известные личности: советский и российский актёр и кинорежиссёр Никита Михалков, шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист и продюсер, президент Федерации военно-тактических игр Михаил Галустян, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, телеведущий, журналист, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, певец и композитор Денис Майданов, журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки, профессиональный ведущий Тимур Родригес, российский космонавт Олег Новицкий, советский и российский актёр театра и кино, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой, актёр Михаил Пореченков, певец Егор Крид, группа Iowa и многие другие.

По результатам прохождения программы «Лидеры», сахалинца Дениса Ерохина наградили знаком «Юнармейской доблести III степени», а Сергей Высоцкий, Александр Дё, Кирилл Тесленко заняли второе место в военно-тактической игре в составе команды Михаила Галустяна.

Виктория Канакаева и Денис Ерохин в соревнованиях по стрельбе из АК-74, заняли 6 и 7 места в общероссийском зачете. Сахалинцы заработали 82 (Ерохин) и 84 (Канакаева) из 100 баллов. Дмитрий Дроздов участвовал в составе сборной Дальнего Востока в чемпионате по киберспорту в игре World of tanks и завоевал первое место.