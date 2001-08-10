Островные спасатели призывают жителей двенадцати районов отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона
По информации Сахалинского управления Росгидромета, 2 марта на территории Поронайского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов, Южно-Курильского, Курильского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный, местами очень сильный снег, сильная метель (видимость менее 500 м), сильный ветер, порывами до ураганного. Лавиноопасно.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;
- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб 112
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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