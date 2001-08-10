В Южно-Сахалинске подводят итоги социально-экономического развития города за 2017 год

В ходе отраслевого совещания в мэрии подвели итоги социально-экономического развития, работы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Южно-Сахалинска за минувший год и обсудили планы на 2018-й. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Начальник департамента городского хозяйства Иван Федоров рассказал об объемах выполненных за год работ по курируемым направлениям. Так, за счет средств дорожного фонда были продолжены ремонт и содержание автомобильных дорог (приведено в нормативное состояние 7,8 км), проводился ремонт проездов к дворовым территориям, реализовывались мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Что касается сферы жилищного хозяйства, была продолжена работа по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны, выполнен капитальный ремонт 102 многоквартирных домов (30 крыш и 95 фасадов), снесено 135 расселенных домов. В рамках благоустройства выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту объектов зеленого хозяйства (восстановлено 62 тыс. кв. м газонов), наружного освещения. Продолжается газификация населенных пунктов городского округа.

Впервые в 2017 году выполнялись мероприятия по реализации приоритетных и общественно значимых проектов. Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 4 сквера (из них 3 - на ул. Сахалинской) и 10 дворовых территорий. Реализованы проекты, основанные на инициативах граждан, так называемые проекты инициативного бюджетирования, в их числе благоустройство аллеи Славы и хоккейного корта в с. Дальнем, устройство наружного освещения в с. Березняки, обустройство площадки в сквере Молодежном в Ново-Александровске. Реализованы проекты в Хомутово, Луговом, Синегорске. Кроме того, субсидии на реализацию своих проектов получили ТОС «Радужный» и ТОС «Инициатива».

Продолжается пополнение техникой автобусного парка МУП «Транспортная компания». Для удобства горожан открыты новые маршруты № 105 и 107. В 2017 году закуплены дополнительно 13 автобусов на газовом топливе. Еще 8 единиц планируется приобрести в этом году. Сейчас в распоряжении муниципального предприятия 228 автобусов различного класса. Актуальной остается проблема нехватки водителей необходимой категории. В 2018 году департамент городского хозяйства продолжит работу по оптимизации маршрутной сети, внедрению системы электронного проездного.

В 2018 году перед департаментом городского хозяйства стоит не меньше задач. В числе основных приоритетов - повышение надежности работы систем жизнеобеспечения Южно-Сахалинска, в том числе за счет обновления инженерных сетей. Будет продолжен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. Среди задач - дальнейшее благоустройство и капитальный ремонт 26 дворовых территорий (порядка 68 адресов), ремонт фасадов многоквартирных домов.

В 2018 году будет продолжена работа с инициативными жителями, объединенными в ТОСы (территориальное общественное самоуправление), в виде субсидирования благоустройства территорий. Кроме того, специалисты ДГХ будут работать над ликвидацией и предупреждением образования несанкционированных свалок.

Мэр Сергей Надсадин отметил, что в Южно-Сахалинске взяты высокие темпы приведения в порядок инженерной, жилищной, дорожной инфраструктуры. Эти позиции необходимо укреплять. Сейчас с учетом островной специфики главная задача - заблаговременно позаботиться о решении вопроса с материалами, которые потребуются для работ в сезон благоустройства, чтобы не допускать простоя.

По линии МКП «Городской водоканал» в 2017 году проводились перекладка водопроводов, капитальный ремонт сетей дворовых территорий. Для решения вопроса обеспечения территорий новой застройки питьевой водой ведутся мероприятия по реконструкции существующих объектов водно-коммунального хозяйства. В целом за счет бюджетов всех уровней выполнен капитальный ремонт тепловых (12,9 км), электрических (3,5 км), водопроводных (8 км) и канализационных (5 км) сетей. АО «Сахалинская коммунальная компания» перед началом отопительного сезона выполнила гидравлические испытания всех магистральных теплотрасс, в ходе которых были устранены выявленные повреждения. За минувший год предприятие, в том числе за счет средств ПАО «Сахалинэнерго» и администрации города, выполнило капитальный ремонт участков Физкультурного, Чеховского и Комсомольского коллекторов, участков теплотрасс в планировочных районах и ряд других работ. При этом впервые для капремонта внутриквартальных тепловых сетей были применены трубопроводы из армированного полиэтилена изопрофлекс-А. Из знаковых объектов - введение в эксплуатацию газовой котельной в Ново-Александровске. В 2018 году запланировано продолжение капитальных ремонтов сетей и объектов, в том числе в селах Березняки, Синегорск и планировочном районе Ново-Александровск.

Подводя итоги отраслевого совещания, Сергей Надсадин подчеркнул, что от слаженной работы системы ЖКХ во многом зависят комфортный быт горожан, качество жизни и привлекательность городской среды.

- В 2017 году при поддержке областных властей и федерального центра мы выполнили значительный объем мероприятий в разных городских сферах, включая ЖКХ. Важно не сбавлять набранных темпов, повышать качество услуг и работать в тесном диалоге с горожанами, - поставил задачу мэр.