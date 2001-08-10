Некоммерческие неправительственные организации поборются за президентские гранты

Стартовал прием конкурсных заявок на предоставление грантов президента Российской Федерации. Общий объем грантовой поддержки социально ориентированных НКО в 2018 году составит 8 миллиардов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Заявки от некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально-значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, принимаются на конкурс до 26 марта 2018 года.

Конкурсный отбор проводится по 13 направлениям, среди них – социальное обслуживание, охрана здоровья граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, молодых талантов в области культуры и искусства, проектов в области науки, образования, просвещения, сохранение исторической памяти, защита животных и другие.

Ранее президентские гранты уже помогли нескольким сахалинским НКО реализовать свои проекты. Так, в 2016 году одним из победителей конкурса стало Сахалинское региональное отделение «Поисковое движение России». На грант в 1 миллион рублей некоммерческая организация в прошлом году реализовала проект «Вечный полет».

Итогом работы стал выпуск первой в области Книги Памяти, посвященной военным летчикам. В издании собраны 13 историй о судьбах 28 летчиков, погибших при выполнении боевых заданий с 1945 по 1985 годы на территории Сахалинской области. Материалы для книги поисковики собирали в ходе экспедиций на места катастроф военных самолетов.

– Сейчас мы готовим новый проект, посвященный Курильской десантной операции. Собираемся подавать его на президентский грант в 2018 году. На подготовку проекта уходит достаточно много времени, но это того стоит. Такая форма поддержки необходима некоммерческим организациям – благодаря ей НКО могут воплощать свои идеи и закупать оборудование, которое прослужит не один год, – сообщил руководитель организации Артем Бандура.

Местная общественная организация коренных малочисленных народов Севера Поронайского района приняла участие во втором туре конкурсной программы Фонда президентских грантов в 2017 году и выиграла 2,7 миллиона рублей на поддержку и развитие своей деятельности. Как рассказала председатель организации Оксана Орлова, на средства гранта они уже устроили праздник с подарками для детей коренных малочисленных народов Севера, а также шьют сценические костюмы для национального ансамбля «Мэнгумэ – Илга» и создают тематический сайт.

В 2018 году на средства гранта организация проведет ряд мероприятий, среди которых ремонт мемориального комплекса «Памятник репрессированным коренным народам» на острове Южном и благоустройство его территории, спартакиада по национальным видам спорта, традиционный праздник-обряд «Кормление духа – хозяина моря», масштабная акция «Чистый берег» на острове Южном. Часть суммы пойдет на материальную помощь представителям коренных малочисленных народов Севера, находящимся в трудной жизненной ситуации.

– Выигранный грант позволит нашей организации бесперебойно работать целый год. Собираемся подавать заявку на президентский грант и в этом году. Сейчас обсуждаем план мероприятий. Он требует основательной подготовки, – рассказала Оксана Орлова.

Условия, порядок проведения конкурса, а также требования к участникам опубликованы на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Кроме этого, информацию о конкурсе можно получить по телефону 8(495)150-42-22 и по электронной почте: office@pgrants.ru. А также в региональном ресурсном центре по телефону 8(4242) 424-230 (Коржова Ирина Владимировна). Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года.