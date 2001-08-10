Железные дороги Сахалина закроют на все лето

Во время проведения работ - с 1 июня по 31 августа 2018 года – Дальневосточная железная дорога приостановит движение поездов на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

За 45 суток и 12 часов до закрытия сообщения ОАО «РЖД» объявит конвенцию на отправку грузов в адрес железнодорожных станций Сахалинского территориального управления. Продажи билетов на пассажирские поезда прекратятся за 60 дней - с 1 апреля и возобновятся ориентировочно с 1 июля.

Всего в этом году на Сахалине переведут на общероссийский стандарт 52,4 километра железной дороги. Новая рельсошпальная решетка будет уложена на перегонах западного побережья острова между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. Помимо «перешивки» на участках дороги от Арсентьевки до Буюклы предстоит построить 32 новых моста и реконструировать ряд станций. Для проведения работ, отмечают железнодорожники, и требуется временно приостановить движение поездов.

Сегодня уже реконструировано почти 626 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году.

Это позволит отказаться от приобретения редкой и дорогостоящей узкоколейной техники, а также перестановки колесных пар. Сегодня при доставке вагонов с материка на Сахалин и обратно без этой затратной операции не обойтись. Более того, эксплуатация действующего подвижного состава вскоре и вовсе станет невозможной. Новые требования технического регламента Таможенного союза по безопасности железнодорожных перевозок запрещают использование в регионе колесных тележек и пригородных поездов старого образца после 2020 года.

Переход на широкую колею даст возможность приобретать для стальной магистрали острова новые комфортабельные пассажирские вагоны и локомотивы. С современной техникой увеличатся объемы железнодорожных перевозок и повысится их безопасность.

На время «перешивки» железной дороги губернатор области Олег Кожемяко поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства скорректировать схему грузовых и пассажирских перевозок по острову.

- Перед нами стоит непростая задача выработать новый алгоритм транспортных потоков. Очевидно, что в период приостановки движения поездов существенно вырастет роль автомобильного транспорта. Поэтому мы договорились с перевозчиками об увеличении летом количества пассажирских автобусных рейсов между районами. Думаем над введением новых маршрутов от Поронайска до Ноглик и Макарова, а также от Южно-Сахалинска до Томари. Организацией перевозок пассажиров в границах муниципальных образований займутся главы районов, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников. - Кроме того, рассчитываем на дополнительные возможности авиации. Например, есть вариант введения маршрута Ноглики-Южно-Сахалинск. Сейчас уточняем тариф, прорабатываем возможности привлечения самолетов компании «Аврора».

Доставлять основной объем грузов по острову в период закрытия железнодорожного сообщения будет так же автотранспорт. Чтобы выстроить оптимальную логистику перевозок в настоящее время собирается информация у предприятий и учреждений по объемам грузов, поступающих в регион, а также схемам их доставки.

- Для грузоперевозок планируем задействовать в большей степени и потенциал морских портов. Основные транспортные потоки на север острова, как ожидается, пойдут через порт Москальво в Охинском районе. В центральной части Сахалина широкую номенклатуру грузов могут принимать морские ворота Углегорска. А на юге, как и прежде, главную роль в снабжении острова продовольствием, топливом и промышленными товарами будут играть гавани Холмска, Корсакова и Невельска, - рассказал Сергей Садовников.