В Южно-Сахалинске 2 марта ожидается сильная метель

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 2 марта на территории южной части Сахалина, в том числе и в Южно-Сахалинске, прогнозируется сильный снег (7-19 мм за 12 часов), местами очень сильный снег (22 мм и более за 12 часов), сильная метель, видимость менее 500 м. Ветер 22-27 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган). Лавиноопасно.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в повышенную готовность приведены силы и средства оперативных служб, сформированы аварийно-восстановительные бригады для ликвидации возможных последствий циклона.

Жителей города просят быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать личную безопасность, без необходимости не выезжать за пределы Южно-Сахалинска. Водителям рекомендуют следить за сообщениями о возможном закрытии проезда на автомобильных дорогах.

Обращаться за помощью можно по телефону 112.

Южносахалинцам напоминают, что на время прохождения метели и последующей расчистки улиц от снега горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:

- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,

- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького;

- по пр. Победы, 14;

- перед СТК «Горный воздух»;

- на ул. Хабаровской в районе перекрестка с пр. Мира;

- на ул. Хабаровской в районе перекрестка с ул. Дзержинского;

- в районе дома № 71-б по ул. Вокзальной.

Актуальную информацию по режиму занятий в школах города во время прохождения циклона можно будет найти на официальном сайте города и аккаунтах мэрии в социальных сетях.