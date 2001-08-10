Южносахалинцев от 21 года и старше приглашают на бесплатное обследование
Южносахалинцам от 21 года, чей возраст делится на три, напоминают о возможности пройти бесплатное медицинское обследование в рамках всеобщей диспансеризации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Комплекс лабораторных и инструментальных исследований (их объем зависит от возраста пациента), а также консультации с врачом можно получить по полису ОМС, обратившись в свою поликлинику. Это первый этап диспансеризации. Если у обратившегося будут обнаружены отклонения в состоянии здоровья, его направят на дальнейшее, более глубокое, обследование.
Как подчеркнула главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая, в вопросах здоровья важен принцип: предупрежден, значит, вооружен. Во всем мире, в России и на Сахалине сохраняется тенденция по росту онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, патологий пищеварительной системы и бронхолегочного тракта. Уже на первом этапе диспансеризации проводится диагностика состояния здоровья в разрезе возможных патологий именно этих систем.
По итогам диспансеризации определяется группа здоровья пациента. При необходимости он направляется для динамического наблюдения или лечения.
Елена Малицкая отметила, что с каждым годом растет сознательное отношение людей к своему здоровью, большинство понимают, что диспансеризация - это здоровьесберегающее мероприятие.
На базе Сахалинского областного центра медицинской профилактики расположен Центр здоровья, который проводит профилактические скрининговые исследования по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний граждан с 18-летнего возраста. Специалисты Центра выезжают в трудовые коллективы. А для детей дошкольного и школьного возраста медики организуют лекции, тематические беседы и тренинги.
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