Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
16:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинная опасность прогнозируется в десяти районах Сахалинской области

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 2 марта на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется сильная лавинная опасность. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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