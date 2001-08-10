Участники конкурса «Лидер года – 2018» презентовали свои проекты
В Южно-Сахалинске участники молодежного конкурса «Лидер года – 2018» презентовали свои проекты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Центре молодежных инициатив».
В течение февраля молодые лидеры прошли курс лекций и практических занятий от экспертов регионального и федерального уровня. В их числе - преподаватели вузов, представители органов власти, бизнес сообщества, общественные деятели. Полученные знания помогли им не только составить концепцию своих проектов, но и проработать вопрос их реализации.
Предложили самые разные идеи. Одной из самых зрелищных презентаций, по мнению собравшихся, стало выступление ребят с инициативой по популяризации в островной столице французского боевого искусства Сават. По задумке инициаторов проекта за счет проведения серии открытых уроков в школах города и активного продвижения в социальных сетях и СМИ секции французского бокса, ряды сторонников здорового образа жизни среди подростков и молодежи увеличится.
- Здорово, что сейчас уделяется огромное внимание здоровому образу жизни, мы очень хотим, чтобы наши усилия помогли привлечь как можно больше ребят к занятиям спортом. Это и отличный досуг, и помощь подготовке к сдаче нормативов ГТО, - пояснил один из разработчиков проекта Шамиль Шамсудинов.
С своей презентации ребята показали и фрагмент открытого урока - под динамичную музыку наглядно продемонстрировав основные типы ударов боевого искусства. А затем ответили на вопросы от членов экспертной комиссии и слушателей.
Еще одна инициатива, которая была представлена на суд общественности, проект «Наставничество Сахалина». Он направлен на работу по профориентации школьников.
Среди идей, воплотившийся в конкурсный проект «Цветы жизни», - создание центра, где комплексную психолого-педагогическую помощь с применением современных технологий смогут получить и взрослые, и дети.
В рамках проекта «Твой город» предполагается создание мобильного приложения, для коммуникации между жителями города и представителями органов власти по вопросам улучшения облика островной столицы, оперативному решению локальных проблем.
Среди интернет-проектов, предложенных к обсуждению, молодыми лидерами были и инициативы по созданию тематических сайтов. На одном предполагается разместить базу данных с портфолио и рекомендациями о специалистах, оказывающих различные услуги (от мелких бытовых до консультативных), а на другой виртуальной площадке ребята хотят разместить контент об интересных социальных проектах, реализуемых в городе и области. Еще одна идея, презентованная командами - организация экспресс-знакомств для молодежи.
Как рассказали представители конкурсной комиссии, оценка проектов проводилась по нескольким критериям: актуальность, наличие медиа-карты и концепции продвижения в социальных сетях и СМИ, технологичность, и, конечно, ожидаемый результат.
По итогам презентаций и обсуждений эксперты высказали свои предложения, наиболее успешные проекты молодым лидерам рекомендовали заявить к участию на конкурс на соискание муниципального гранта «Шаг вперед», который проводится сейчас в областном центре.
Напомним, конкурс «Лидер года – 2018» направлен на выявление, поддержку и профессиональное продвижение представителей активной и талантливой молодежи. В нем участвуют южносахалинцы в возрасте от 18 до 35 лет. Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны». Партнерами проекта выступили Правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска, МБУ «Центр молодежных инициатив» и Сахалинский государственный университет. Проект был реализован в рамках муниципального гранта ежегодного конкурса социальных проектов «Мы и наш город».
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