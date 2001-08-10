На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии

На Сахалине внедрили рентгенэндоваскулярные технологии в онкологии. На Дальнем Востоке это произошло впервые, рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Передовую методику осваивают в областном онкологическом диспансере. Первые операции прошли под руководством известного российского врача-онколога – Михаила Ольшанского. Операция выполняется без разрезов, через небольшой прокол. «Проводник» доставляет к злокачественному новообразованию химический препарат, который оказывает воздействие на опухоль. Сахалинские врачи уже готовы самостоятельно работать по уникальной технологии.

Доктор медицинских наук, Михаил Ольшанский стоял у истоков внедрения новых методик в российской онкологии. За 15 лет он прооперировал по эндоваскулярным технологиям более 3000 человек. Теперь профессор кафедры госпитальной хирургии Воронежского медуниверситета делится своим уникальным опытом на Дальнем Востоке.

Для внедрения подобной практики и обучения специалистов необходимо высокотехнологичное оборудование. Ангиография активно используется в кардиохирургии, но в онкологии методика применяется преимущественно только в крупных федеральных центрах. Сахалин стал первым дальневосточным регионом, имеющим в онкодиспансере ангиограф и подготовленных специалистов.

- Условия для работы идеальные, по самым высоким стандартам. В ближайшее время за несколько дней будут прооперированы 6 пациентов. Знания и опыт на Сахалине есть, кому передать – остров вполне может стать центром эндоваскулярной онкохирургии на Дальнем Востоке, - поделился впечатлениями Михаил Ольшанский.

Ассистирует профессору Максим Гунбин, главный внештатный специалист по эндоваскулярной хирургии министерства здравоохранения Сахалинской области. Островной врач имеет обширный опыт проведения подобных операций в региональном сосудистом центре. Нюансы учебного процесса в онкологии постигает непосредственно у автора методики.

- Эндоваскулярный метод – малоинвазивное воздействие на опухоль. Через небольшой прокол в сосуд вводится проводник, который доставляет в опухоль химический препарат. В обычном случае сильнодействующее токсическое вещество разносится кровотоком по всему организму. А так мы воздействуем прямо на опухоль, постепенно накапливая концентрацию вещества. Под действием рентгена препарат разрушает злокачественное новообразование. При этом высокотехнологичная помощь малотравматичнее, без разрезов, не требуется даже наркоз, - делится опытом Максим Гунбин.

Операции по новым технологиям проведут на сахалинцах со злокачественными новообразованиями в печени, органах головы и шеи. Также метод эффективен при лечении опухолей женских половых органов. По мнению специалистов, применение методики, на 20-25 процентов повышает эффективность лечения. Эндоваскулярные технологии используются в комплексе с другими методами – хирургическими, лекарственной, химио, - радиотерапией.

- Введение в строй нового хирургического корпуса дало возможности, о которых раньше не приходилось и мечтать. Фотодинамическая терапия, эндоваскулярный метод – это самые современные технологии. Гибридные операционные приобретены и установлены за счет областного бюджета. Работать на таком оборудовании приезжают лучшие специалисты, а наши врачи учатся, перенимают опыт, и их самих уже приглашают в другие регионы, - отмечает главный врач областного онкологического диспансера Виктор Ли.

Выбор способа лечения подбирается индивидуально для каждого пациента. В ближайшее время, в соответствии с медицинскими показаниями сахалинские онкологи рассчитывают проводить одну-две эндоваскулярные операции в неделю. А в течении года новым методикам будет обучен еще один региональный специалист, и тогда количество операций, возможно, будет увеличено.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и исполнения указа президента Владимира Путина «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».