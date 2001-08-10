Приближающийся циклон станет причиной закрытия дорог Сахалина
В связи с циклоном, надвигающимся на Сахалин, будут приняты меры, необходимые для защиты жизни и здоровья жителей и гостей островного региона. С 16.00 1 марта движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск – Углегорск, Южно-Сахалинск – Макаров и Южно-Сахалинск – Поронайск будет закрыто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Кроме того, для предотвращения попадания автомобилей в снежные заносы, с 21.00 1 марта планируется ограничить движение всех видов автотранспорта на участках дорог Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинский. В зависимости от складывающейся обстановки, ограничения могут распространится и на другие участки автодорог. Информация о возможных ограничениях в движении железнодорожного транспорта на данный момент не поступала.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области призывает водителей учесть информацию об ограничении движения и скорректировать планы передвижения. При перекрытии автодороги стоять на посту ГИБДД в надежде, что кого-то пропустят до улучшения погодных условий и окончательной расчистки дорожного полотна от снега – бессмысленно. Уточнить информацию о текущем состоянии автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 722-395. Кроме того, сообщения о закрытии и открытии движения по различным участкам автодорог будут размещаться на официальном сайте Главного управления и в основных средствах массовой информации Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет турнир по волейболу, посвященный 8 марта
09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 09:53 Сегодня В субботу состоятся состязания по лыжным гонкам в зачет «Кубка губернатора – 2018»
11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 16:52 22 Февраля В Южно-Сахалинске выявили должников за свет
15:54 22 Февраля Сахалинские «ИКаРята» представят область на всероссийских соревнованиях по робототехнике
- 15:43 22 Февраля В Южно-Сахалинске назвали победителей муниципальной олимпиады среди учащихся 3–4-х классов
- 14:39 22 Февраля В южно-сахалинском магазине «Дорожник» незаконно торговали алкоголем
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
Выбор редакции
- 16:14 Сегодня 30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею
- 11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 12:43 Вчера Чемпион мира Велимурад Алхасов провёл мастер-класс по самбо в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?