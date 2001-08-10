Приближающийся циклон станет причиной закрытия дорог Сахалина

В связи с циклоном, надвигающимся на Сахалин, будут приняты меры, необходимые для защиты жизни и здоровья жителей и гостей островного региона. С 16.00 1 марта движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск – Углегорск, Южно-Сахалинск – Макаров и Южно-Сахалинск – Поронайск будет закрыто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Кроме того, для предотвращения попадания автомобилей в снежные заносы, с 21.00 1 марта планируется ограничить движение всех видов автотранспорта на участках дорог Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинский. В зависимости от складывающейся обстановки, ограничения могут распространится и на другие участки автодорог. Информация о возможных ограничениях в движении железнодорожного транспорта на данный момент не поступала.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области призывает водителей учесть информацию об ограничении движения и скорректировать планы передвижения. При перекрытии автодороги стоять на посту ГИБДД в надежде, что кого-то пропустят до улучшения погодных условий и окончательной расчистки дорожного полотна от снега – бессмысленно. Уточнить информацию о текущем состоянии автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 722-395. Кроме того, сообщения о закрытии и открытии движения по различным участкам автодорог будут размещаться на официальном сайте Главного управления и в основных средствах массовой информации Сахалинской области.