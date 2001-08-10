Южносахалинцы научатся оказывать медицинскую помощь
Южно-Сахалинск присоединился к Всероссийскому проекту «Научись спасать жизнь!», в рамках реализации которого горожане смогут пройти бесплатное обучение по оказанию первой медицинской и психологической помощи. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В марте на базе Сахалинского государственного университета волонтеры пройдут специальную подготовку инструкторов. В дальнейшем они будут обучать всех желающих южносахалинцев, как правильно действовать в экстремальных ситуациях, а также помогут освоить навыки оказания первой помощи пострадавшим.
- От опасности никто не застрахован, тем более что рядом может не оказаться медика или спасателя. Полученные знания позволят не упустить драгоценное время. Пройдя обучение в рамках проекта «Научись спасать жизнь!», вы сможете не только обезопасить себя и своих близких, но и помочь попавшему в беду человеку, - отметил начальник курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Евгений Мельников.
Дополнительную информацию о проекте можно узнать по телефону главного управления МЧС Росси по Сахалинской области 497-069.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет турнир по волейболу, посвященный 8 марта
09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 09:53 Сегодня В субботу состоятся состязания по лыжным гонкам в зачет «Кубка губернатора – 2018»
11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 16:52 22 Февраля В Южно-Сахалинске выявили должников за свет
15:54 22 Февраля Сахалинские «ИКаРята» представят область на всероссийских соревнованиях по робототехнике
- 15:43 22 Февраля В Южно-Сахалинске назвали победителей муниципальной олимпиады среди учащихся 3–4-х классов
- 14:39 22 Февраля В южно-сахалинском магазине «Дорожник» незаконно торговали алкоголем
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
Выбор редакции
- 16:14 Сегодня 30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею
- 11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 12:43 Вчера Чемпион мира Велимурад Алхасов провёл мастер-класс по самбо в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?