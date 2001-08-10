Южносахалинцы научатся оказывать медицинскую помощь

Южно-Сахалинск присоединился к Всероссийскому проекту «Научись спасать жизнь!», в рамках реализации которого горожане смогут пройти бесплатное обучение по оказанию первой медицинской и психологической помощи. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В марте на базе Сахалинского государственного университета волонтеры пройдут специальную подготовку инструкторов. В дальнейшем они будут обучать всех желающих южносахалинцев, как правильно действовать в экстремальных ситуациях, а также помогут освоить навыки оказания первой помощи пострадавшим.

- От опасности никто не застрахован, тем более что рядом может не оказаться медика или спасателя. Полученные знания позволят не упустить драгоценное время. Пройдя обучение в рамках проекта «Научись спасать жизнь!», вы сможете не только обезопасить себя и своих близких, но и помочь попавшему в беду человеку, - отметил начальник курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Евгений Мельников.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать по телефону главного управления МЧС Росси по Сахалинской области 497-069.