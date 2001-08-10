Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
14:06, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Сахалинэнерго» готовится к циклону

Сегодня 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» (164 человека) и 61 единица техники переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий мощного циклона, приход которого ожидается в ночь с 1 на 2 марта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

По сообщениям синоптиков, в южных районах Сахалина прогнозируется сильная метель, слабая видимость (менее 500 метров), ветер с порывами до 35 метров в секунду.

В энергокомпании разработан план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, дополнительно проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок.

В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до опасных энергообъектов (оборванных проводов), сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».

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