«Сахалинэнерго» готовится к циклону
Сегодня 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» (164 человека) и 61 единица техники переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий мощного циклона, приход которого ожидается в ночь с 1 на 2 марта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
По сообщениям синоптиков, в южных районах Сахалина прогнозируется сильная метель, слабая видимость (менее 500 метров), ветер с порывами до 35 метров в секунду.
В энергокомпании разработан план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.
Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, дополнительно проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок.
В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до опасных энергообъектов (оборванных проводов), сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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