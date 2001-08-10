Почти 600 предложений по формированию комфортной городской среды внесли южносахалинцы

Сегодня в актовом зале мэрии Южно-Сахалинска вскрыли 17 урн, которые с середины февраля были установлены в супермаркетах и общественных местах города для сбора предложений по реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

В общей сложности члены муниципальной комиссии насчитали 599 листов - именно столько человек проявили активность и высказали свои идеи по развитию общественных пространств Южно-Сахалинска.

Большинство предложений касались 6 проектов, которые были вынесены на публичные обсуждения и определены для рейтингового голосования 18 марта. Это создание сахалинского Арбата, обустройство сквера в честь основания Южно-Сахалинска, реконструкция танцевальной площадки в городском парке, создание набережной реки Рогатки на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской, а также благоустройство скверов им. А.С. Пушкина и Энергетиков.

- От имени администрации города я хочу поблагодарить каждого, кто внес свои предложения. Обратная связь с населением, тесный диалог с людьми - главные составляющие программы «Формирование комфортной городской среды». И именно наши горожане определят 2 проекта, реализация которых начнется уже в этом году, - подчеркнул вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Алексей Фризюк.

Сейчас все поступившие от горожан предложения переданы в департамент городского хозяйства. Его специалисты внимательно изучат каждое обращение. Самые рациональные и интересные инициативы будут приняты в работу и учтены при реализации проектов, которые 18 марта выберут южносахалинцы.