Южносахалинцы обсудили судьбу Рогатки
В Южно-Сахалинске обсудили проект по обустройству участка набережной реки Рогатка от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Он предполагает обустройство пешеходных зон, спортивных и детских городков, велосипедных дорожек вдоль реки, установку скамеек и многое другое, рассказали ТИА «Острова» в администрации города.
Жительница дома по улице Садовой Светлана отметила, что набережная нуждается в благоустройстве. И предложенная концепция, за исключением некоторых деталей, ей понравилась. Однако женщина, в доме которой подвал регулярно подтапливается грунтовыми водами, готова проголосовать за проект только при условии тщательной разработки его гидрогеологических и других инженерных составляющих.
Такую позицию поддержали несколько участников дискуссии, среди которых были и члены Общественного совета Южно-Сахалинска. Были высказаны и противоположные мнения. В частности, строительство в районе русла реки может привести к нежелательным и даже опасным последствиям. Свои пожелания и комментарии участники встречи смогли оставить в анкетах.
Голосование по проектам намечено на 18 марта. Оно пройдет на счетных участках в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии. К работам над двумя проектами, за которые проголосует большинство горожан, приступят уже в этом году. Ознакомиться с презентациями можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет турнир по волейболу, посвященный 8 марта
09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 09:53 Сегодня В субботу состоятся состязания по лыжным гонкам в зачет «Кубка губернатора – 2018»
11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 16:52 22 Февраля В Южно-Сахалинске выявили должников за свет
15:54 22 Февраля Сахалинские «ИКаРята» представят область на всероссийских соревнованиях по робототехнике
- 15:43 22 Февраля В Южно-Сахалинске назвали победителей муниципальной олимпиады среди учащихся 3–4-х классов
- 14:39 22 Февраля В южно-сахалинском магазине «Дорожник» незаконно торговали алкоголем
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
Выбор редакции
- 16:14 Сегодня 30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею
- 11:17 Сегодня Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
- 09:48 Сегодня На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
- 12:43 Вчера Чемпион мира Велимурад Алхасов провёл мастер-класс по самбо в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?