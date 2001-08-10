Южносахалинцы обсудили судьбу Рогатки

В Южно-Сахалинске обсудили проект по обустройству участка набережной реки Рогатка от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Он предполагает обустройство пешеходных зон, спортивных и детских городков, велосипедных дорожек вдоль реки, установку скамеек и многое другое, рассказали ТИА «Острова» в администрации города.

Жительница дома по улице Садовой Светлана отметила, что набережная нуждается в благоустройстве. И предложенная концепция, за исключением некоторых деталей, ей понравилась. Однако женщина, в доме которой подвал регулярно подтапливается грунтовыми водами, готова проголосовать за проект только при условии тщательной разработки его гидрогеологических и других инженерных составляющих.

Такую позицию поддержали несколько участников дискуссии, среди которых были и члены Общественного совета Южно-Сахалинска. Были высказаны и противоположные мнения. В частности, строительство в районе русла реки может привести к нежелательным и даже опасным последствиям. Свои пожелания и комментарии участники встречи смогли оставить в анкетах.

Голосование по проектам намечено на 18 марта. Оно пройдет на счетных участках в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии. К работам над двумя проектами, за которые проголосует большинство горожан, приступят уже в этом году. Ознакомиться с презентациями можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.