Сахалинские боксеры завоевали пять медалей первенства ДФО

132 боксера приняли участие в первенстве Дальневосточного федерального округа среди юношей 13-14 лет. Во Владивостоке состязались представители всех девяти регионов ДФО. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Спортсмены были разделены на 17 весовых категорий. Каждый бой длился три раунда по полторы минуты. Чтобы стать победителем, боксеру необходимо было одержать три-четыре победы.

Островные боксеры вернулись домой с пятью медалями. Серебряными призерами первенства стали Алексей Васильев из Долинска (весовая категория до 48 кг, тренер Олег Ярославцев), Константин Распопов из Макарова (до 50 кг, тренер Федор Трофимов), Артем Максименко из Долинска (до 65 кг, тренер Салават Лавров).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Александр Миронюк из островной столицы (до 38,5 кг, тренер Самвел Абрамян) и Нурсултан Джумагулов из Корсакова (до 52 кг, тренер Иннокентий Потапов).

- Этим ребятам 13-14 лет. И нам важно, чтобы они не только добились каких-то результатов, но и просто занимались спортом. Хоть боксом, хоть плаванием. Поняли, что такое здоровый образ жизни, и не подверглись дурному влиянию улицы. Пусть мальчишки проявляют характер и самостоятельность на ринге, – подвел итоги соревнований председатель судейской коллегии федерации бокса Приморского края Юрий Шалимов.