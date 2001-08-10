Сахалинские боксеры завоевали пять медалей первенства ДФО
132 боксера приняли участие в первенстве Дальневосточного федерального округа среди юношей 13-14 лет. Во Владивостоке состязались представители всех девяти регионов ДФО. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Спортсмены были разделены на 17 весовых категорий. Каждый бой длился три раунда по полторы минуты. Чтобы стать победителем, боксеру необходимо было одержать три-четыре победы.
Островные боксеры вернулись домой с пятью медалями. Серебряными призерами первенства стали Алексей Васильев из Долинска (весовая категория до 48 кг, тренер Олег Ярославцев), Константин Распопов из Макарова (до 50 кг, тренер Федор Трофимов), Артем Максименко из Долинска (до 65 кг, тренер Салават Лавров).
На третью ступень пьедестала почета поднялись Александр Миронюк из островной столицы (до 38,5 кг, тренер Самвел Абрамян) и Нурсултан Джумагулов из Корсакова (до 52 кг, тренер Иннокентий Потапов).
- Этим ребятам 13-14 лет. И нам важно, чтобы они не только добились каких-то результатов, но и просто занимались спортом. Хоть боксом, хоть плаванием. Поняли, что такое здоровый образ жизни, и не подверглись дурному влиянию улицы. Пусть мальчишки проявляют характер и самостоятельность на ринге, – подвел итоги соревнований председатель судейской коллегии федерации бокса Приморского края Юрий Шалимов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:01 27 Февраля Островные спасатели призывают жителей двенадцати районов отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона
- 17:30 26 Февраля Южносахалинцев приглашают на консультации Росреестра
- 14:42 27 Февраля Трое воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин» подписали контракт с профессиональной командой
- 16:06 27 Февраля В Южно-Сахалинске определились победители первых дней чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
Выбор редакции
- 14:52 Сегодня В Невельске пройдет крупный турнир по вольной борьбе на кубок компании «Горняк-1»
- 10:16 Сегодня Сахалинские боксеры завоевали пять медалей первенства ДФО
- 16:14 Вчера 30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею
- 11:17 Вчера Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?