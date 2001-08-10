Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
10:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине закрыли несколько участков дорог

В связи с неблагоприятными погодными условиями  с 21 часа 00 минут  с 01 марта 2018 года  в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участках   автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» (от п. Стародубска до п. Леонидово), «Огоньки – Невельск», «Арсентьевка – Ильинское». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Движение ограничено до улучшения погоды и  создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

 

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