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10:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине закрыли несколько участков дорог
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 21 часа 00 минут с 01 марта 2018 года в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» (от п. Стародубска до п. Леонидово), «Огоньки – Невельск», «Арсентьевка – Ильинское». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Движение ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.
Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
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