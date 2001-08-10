На Сахалине закрыли несколько участков дорог

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 21 часа 00 минут с 01 марта 2018 года в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» (от п. Стародубска до п. Леонидово), «Огоньки – Невельск», «Арсентьевка – Ильинское». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Движение ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.