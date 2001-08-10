Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2018
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11:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ремонтные бригады «Сахалинэнерго» ликвидируют последствия циклона

ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи,  поврежденных сегодня снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 6 ремонтных бригад компании (20 человек) и 6 единиц техники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компаниии.

По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня нарушено электроснабжение села Чистоводное Холмского района, частично – города Углегорска, села Ключи, планировочных районов Хомутово, Лиственничное, Христофоровка, «Грушевый сад» в городе Южно-Сахалинске. 

Ремонтные работы осложняются продолжающейся непогодой — сильным ветром и снегом, а также заметёнными дорогами. Тем не менее, энергетики прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня. 

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