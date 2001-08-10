За минувшие сутки в Южно-Сахалинске выпало выпало около 13 мм осадков
Минувшей ночью максимальная скорость ветра в областном центре достигала 22 м/с (это на порядок меньше прогнозируемой), выпало около 13 мм осадков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Как отмечают в департаменте городского хозяйства, к 6 утра дороги были подготовлены для проезда. Однако под утро ветер уменьшился, а снег усилился. По основным городским дорогам проезд обеспечен. По информации МУП «Транспортная компания» на линию вышли 115 автобусов. Из-за плохой видимости и переметов с 3 утра закрыта дорога на Синегорск. Соответственно автобус не ходит. Есть проезд в Дачное и Елочки. Сейчас техника заходит в планировочные районы, Октябрьское, частный сектор.
В течение дня интенсивность работы техники на дорогах будет снижена, основной упор будет сделан на расчистку и противогололедную обработку. Предстоящей ночью будет производиться вывозка снега.
Минувшей ночью фиксировалось отключение электроэнергии в двух районах города. Сейчас электричество восстановлено. Частично без электричества остаются Грушевый сад, Хомутово, Лиственичное, Христофоровка, Ключи. Работают ремонтно-восстановительные бригады.
2 марта отменены занятия первой и второй смены в городских школах. Детские сады работают в обычном режиме.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:01 27 Февраля Островные спасатели призывают жителей двенадцати районов отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона
- 17:30 26 Февраля Южносахалинцев приглашают на консультации Росреестра
- 14:42 27 Февраля Трое воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин» подписали контракт с профессиональной командой
- 16:06 27 Февраля В Южно-Сахалинске определились победители первых дней чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
Выбор редакции
- 14:52 Сегодня В Невельске пройдет крупный турнир по вольной борьбе на кубок компании «Горняк-1»
- 10:16 Сегодня Сахалинские боксеры завоевали пять медалей первенства ДФО
- 16:14 Вчера 30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею
- 11:17 Вчера Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?