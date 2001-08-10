Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
11:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

За минувшие сутки в Южно-Сахалинске выпало выпало около 13 мм осадков

Минувшей ночью максимальная скорость ветра в областном центре достигала 22 м/с (это на порядок меньше прогнозируемой), выпало около 13 мм осадков.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Как отмечают в департаменте городского хозяйства, к 6 утра дороги были подготовлены для проезда. Однако под утро ветер уменьшился, а снег усилился. По основным городским дорогам проезд обеспечен. По информации МУП «Транспортная компания» на линию вышли 115 автобусов. Из-за плохой видимости и переметов с 3 утра закрыта дорога на Синегорск. Соответственно автобус не ходит. Есть проезд в Дачное и Елочки. Сейчас техника заходит в планировочные районы, Октябрьское, частный сектор.

В течение дня интенсивность работы техники на дорогах будет снижена, основной упор будет сделан на расчистку и противогололедную обработку. Предстоящей ночью будет производиться вывозка снега.

Минувшей ночью фиксировалось отключение электроэнергии в двух районах города. Сейчас электричество восстановлено.  Частично без электричества остаются Грушевый сад, Хомутово, Лиственичное, Христофоровка, Ключи. Работают ремонтно-восстановительные бригады.

2 марта отменены занятия первой и второй смены в городских школах. Детские сады работают в обычном режиме.

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