Российских спортсменов благословили на Сахалине

Церковный молебен перед отправкой российских горнолыжников и сноубордистов на Паралимпиаду в Пхёнчхан прошёл в соборе Воскресения Христова Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Несмотря на сильную метель, команда паралимпийцев и тренеров в полном составе посетила в храм, чтобы получить благословение на предстоящие игры. Вместе с ними на службе присутствовал и заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов.

- Всякий раз, когда мы хотим совершить какое-то дело, особенно благое и непростое - какое будут совершать наши спортсмены в Пхёнчхане - мы спрашиваем Божьего благословение на это. Приходим в храм, служим молебен и просим, чтобы Господь послал своего Духа Святого в помощь в наших трудах. И тогда Господь откликается на мольбы. В древности мать говорила своим детям «Ну, с Богом, сынок!» или «С Богом, дочка!». Именно за этим благословением и пришли сюда эти мужественные люди. Нужно поддержать их духовно. Наши великие предки говорили, что дух творит себе форму. Дух предков и честной состязательности должен присутствовать во всех трудах наших паралимпийцев, - отметил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Он отслужил молебен «На всякое благое дело», благословил спортсменов, окропив святой водой, а после каждому вручил иконки Спасителя.

Паралимпийцы подарили владыке журнал «Паралимпийский спорт», на обложке которого изображён горнолыжник Александр Ветров, тренировавшийся на Сахалине вместе с остальными. Каждый из членов сборной команды оставил на глянцевом журнале свою роспись на память.

- Всё, что мы делаем и что у нас получается - это всё благодаря Божьей помощи. Благословение владыки нам поможет, мы в этом уверены, - поделился старший тренер паралимпийской команды России Александр Назаров. - На Сахалине у нас прошли великолепные тренировки, вчера успешно завершился чемпионат России, погода была хорошая, трассы великолепные, обстановка дружеская, все относились к нам с пониманием. Сегодня Владыка Тихон провёл молебен о нашем здравии, чтобы мы выступили хорошо. Настрой у команды боевой. С Божьей помощью, у нас всё получится.

Наставник уверен, что погода не помешает прибыть в Корею к назначенному сроку. По расписанию спортсмены вылетают в субботу в 10:35. В 11:50 они уже должны быть в Сеуле. Оттуда еще 200 км до Олимпийской деревни в Пхёнчхане. По словам Назарова, в воскресенье и понедельник пройдут тренировочные дни, а с 7 марта паралимпийцы приступят к официальным тренировкам. 10 марта их ждёт первый старт. Окончание соревнований - 18 марта.