Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2018
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16:53, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Чеховчане опробуют новый график движения пассажирского транспорта

Очередное совещание с членами общественного совета с. Чехов провёл 1 марта глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Накануне встречи общественники села во главе с Анатолием Шабрамовым, а также начальник территориального управления Евгений Сек провели встречу с жителями, на которой обсудили вопрос изменения графика пассажирских перевозок как внутри Чехова, так и на междугородней линии Холмск – Чехов – Холмск.

По просьбе сельчан, в графиквнутрипоселкового маршрута добавятся два дополнительных рейса в до- и послеобеденное время, чтобы жителям стало удобнее добираться домой после медицинских процедур или на приём к врачам местной больницы. Также будет решён вопрос о работе пассажирского транспорта в выходные и праздничные дни.

Что касается междугородних поездок, то в целом график движения автобусов чеховчан устраивает. Для большего удобства Андрей Сухомесов предложил организовать диспетчерскую службу на базе терруправления, которая могла бы принимать заявки жителей на места и билеты в автобусах.

Кроме того, дополнительные рейсыдолжны появитьсяи на направлениях Чехов – Новосибирское и Чехов – Куйбышево.

Результаты  встречи с общественниками Чехова глава администрации обсудил с руководителями МУП «Мастер» и ООО «Холмская автотранспортная компания». Достигнута договорённость о том, что все нововведения по транспортному сообщению в селе будут реализованы перевозчиками до 8 марта.

Новый график работы общественного транспорта в Чехове будет действовать до конца марта. По истечении данного срока состоится новая встреча главы холмской администрации с чеховскими общественниками, на которой будут подведены итоги пробного месяца.

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