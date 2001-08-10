В Сахалинской области увеличен объём закупаемых вакцин

В этом году из областного бюджета выделен 141 миллион рублей на приобретение вакцинсверх объемов, поступающих в регион в рамках Национального календаря прививок. Это на 26 миллионов больше, чем в 2017-ом.

Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области, самая обширная группа закупаемых препаратов – вакцины от заболеваний органов дыхания. В прошлом году в Сахалинской области зарегистрирован самый высокий в стране охват населения иммунизацией от пневмококковых инфекций – 21процент. От гриппа привито 43процентовжителей (план на 2018 – 45процентов). Эти меры позволили повлиять на ситуацию с заболеваемостью от бронхо-легочных заболеваний, снижение смертности составило - 49процентов. Не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от гриппа и его осложнений.

В 2018 году в регионе впервые будет проводиться иммунизация от ещё одногоопасногозаболевания – менингита, для этого закупят 7700 доз вакцин. В первую очередь прививку сделают жителям регионаиз групп риска – призывникам, детям младшего школьного возраста, проживающим в очагах заболевания.

- В области будет продолжена вакцинация девочек от вируса папилломы человека. Таким образом, удается предотвратить развитие в будущем одного из самых частых и опасных онкологических заболеваний у женщин – рака шейки матки. Иммунизация от этого заболевания в раннем подростковом возрасте во всем мире считается наиболее эффективным средством профилактики, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Особое внимание в области уделяют и профилактике ротовирусной инфекции. Страдают от него, прежде всего маленькие дети, они тяжело переносят эту патологию. На территории региона ежегодно регистрируются случаи заболеваемости. Для предотвращения вспышек будет закуплено 6000 доз вакцин.

Кроме этого, будут приобретены препараты от ветряной оспы, от природно-очаговых инфекций – клещевого энцефалита и туляремии.