Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2018
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16:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине снизилось число разводов

Динамика по заключенным и расторгнутым бракам, рождаемости представлена на заседании коллегии агентства ЗАГС Сахалинской области. Еёпровел заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- В 2017 году зарегистрировано 4 016 актовых записи о заключении браков, разводов – 2732.  Расторгнуто на 2,2процентабраков меньше чем в 16-ом году, – обратила внимание руководитель агентства ЗАГС Светлана Говорова. 

Отдельное внимание в своей работе специалисты агентства уделяют профилактике разводов и пропаганде семейных ценностей. Регулярно организуются различные мероприятия, проводятся тематические встречи с молодежью. За 12 месяцев с юбилеями семейной жизни в отделах ЗАГС поздравили 593 пары.

Для оказания помощи парам, стоящим на грани развода привлекаются психологи. В Долинске, Корсакове, Невельске и Ногликах поддержкуоказывают в клубах «Адрес счастья -  семья».

- Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей - один из приоритетов правительства Сахалинской области. Необходимо продолжать эту работу, охватывая, как можно больше людей, – подчеркнул Антон Зайцев. 

На коллегии также отмечено, что в прошлом году в Сахалинской зарегистрировано 6362 новорожденных, среди них 82 двойни и одна тройня. У молодых мам, в возрасте до 18 лет, родилось 156 малышей.

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