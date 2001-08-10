На Сахалине снизилось число разводов

Динамика по заключенным и расторгнутым бракам, рождаемости представлена на заседании коллегии агентства ЗАГС Сахалинской области. Еёпровел заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- В 2017 году зарегистрировано 4 016 актовых записи о заключении браков, разводов – 2732. Расторгнуто на 2,2процентабраков меньше чем в 16-ом году, – обратила внимание руководитель агентства ЗАГС Светлана Говорова.

Отдельное внимание в своей работе специалисты агентства уделяют профилактике разводов и пропаганде семейных ценностей. Регулярно организуются различные мероприятия, проводятся тематические встречи с молодежью. За 12 месяцев с юбилеями семейной жизни в отделах ЗАГС поздравили 593 пары.

Для оказания помощи парам, стоящим на грани развода привлекаются психологи. В Долинске, Корсакове, Невельске и Ногликах поддержкуоказывают в клубах «Адрес счастья - семья».

- Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей - один из приоритетов правительства Сахалинской области. Необходимо продолжать эту работу, охватывая, как можно больше людей, – подчеркнул Антон Зайцев.

На коллегии также отмечено, что в прошлом году в Сахалинской зарегистрировано 6362 новорожденных, среди них 82 двойни и одна тройня. У молодых мам, в возрасте до 18 лет, родилось 156 малышей.