В Южно-Сахалинске обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией на 2018 год

Региональные российско-японские консультации по безвизовым поездкам граждан России и Японии в 2018 году прошли в Южно-Сахалинске. Стороны обсудили программу безвизовых поездок на предстоящий сезон и даты визитов, а также высказали свои пожелания и предложения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В региональных консультациях приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик, члены областной комиссии по проведению безвизовых поездок граждан России и Японии, представители МИД России, Южно-Курильского и Курильского городских округов, территориальных федеральных ведомств.

– Правительство Сахалинской области с учетом современных реалий оказывает содействие в развитии безвизовых поездок. Япония для нас является одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствуют показатели внешней торговли, сотрудничества в инвестиционном пространстве. Программа безвизовых обменов формирует интерес к культуре соседней страны, позволяет жителям Российской Федерации и Японии лучше узнавать и понимать друг друга, – отметил Алексей Белик.

Он напомнил, что в 2017 году для посещения японцами мест захоронений на островах Итуруп и Кунашир впервые был организован прямой чартерный авиарейс.

Японская делегация прибыла на Сахалин в составе 16 человек – это представители канцелярии кабинета министров и МИД Японии, губернаторства Хоккайдо, общественных организаций, занимающихся вопросами безвизовых обменов на территории Страны восходящего солнца. Также в консультациях участвовали представители Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

– Безвизовые обмены в прошлом году осуществлялись очень плодотворно, благодаря насыщенным программам. Например, в августе 2017 года японцы посещали кладбища на островах Юрий и Зеленый. Визиты прошли удачно, жители Японии были рады побывать в этих местах, – заявил председатель Хоккайдской комиссии Кито Хироши.

Помимо консультаций для членов японской делегации подготовили культурную программу: посещение областного краеведческого и художественного музеев, литературно-художественного музея книги А.П.Чехова, исторического парка «Россия – моя история».

Безвизовые обмены осуществляются в рамках межправительственных договоренностей от 1986, 1991 и 1999 годов. За этот период южные Курильские острова посетили более 23 тысяч японских граждан. Они побывали на местах захоронений и бывшего проживания соотечественников. Кроме того, проходили молодежные и культурные обмены, а также обмены специалистами. Японию по программе безвизовых обменов за это время посетили более 10,5 тысяч жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана.