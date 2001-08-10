Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск

Каждую ночь на расчистку и вывоз снега выходят свыше 200 единиц техники. Днем интенсивность работ снижается. Снежные полигоны работают в штатном режиме. На центральных улицах города практически завершена расчистка всех полос движения и тротуаров. Идет работа на второстепенных улицах. Вывоз снега выполняется преимущественно ночью, чтобы не создавать помех транспорту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Основной упор сейчас сделан на расчистку частного сектора, планировочных районов и сел. Работы осложняет большое количество выпавшего снега. Так, например, в Березняках и на дороге на Елочки высота сугробов доходит до 3 метров. Требуется время, чтобы пробиться к отдаленно стоящим домам. В целом пока дороги расчищены «в один ковш». Работы продолжаются.

Планомерно работают управляющие компании. В течение двух суток после циклона обеспечены подъезд к контейнерным площадкам и вывоз мусора на 72% дворовых территорий. Сейчас УК работают над расчисткой дворов. Некоторые управляющие компании уже приступили к вывозу снега.

В управлении мониторинга городского хозяйства отмечают, что не все управляющие организации выполнили распоряжение начинать расчистку крылец и пешеходных дорожек в 6 утра после циклона, чтобы жильцы смогли выйти из подъездов. Многие приступили позже, им сделано замечание.

Руководителям УК и ТСЖ напоминают об административной ответственности за несвоевременную уборку в зимний период. Для юридических лиц штраф составляет от 15 до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 50 до 300 тыс. рублей.

Южносахалинцам необходимо активнее взаимодействовать с УК и ТСЖ. Об их бездействии можно сообщать в Государственную жилищную инспекцию или управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1-7) в рабочее время. Замечания по расчистке улиц принимаются по телефону 300-464 (доб. 1-7).