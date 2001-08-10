Развитие южной части Южно-Сахалинска рассмотрели на публичных слушаниях

Перспективы развития южной части областного центра обсудили участники публичных слушаний, организованных департаментом архитектуры и градостроительства. Вниманию горожан был представлен проект внесения изменений в планировку и межевание южного жилого района города в границах от проспекта Победы до проспекта Мира и от улицы Горького до Инженерной.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, с основным докладом выступила представитель проектировщика - ГАУ «Институт Генплана Москвы» - Ирина Корбел. Она отметила, что данный проект имеет четкую социальную ориентированность:

- Район очень перспективен с точки зрения развития многоэтажной жилой застройки. Город растет, развивается — это естественный процесс. Однако при подготовке проекта мы изучили существующую инфраструктуру и пришли к выводу, что здесь достаточно низкая обеспеченность населения детскими садами, школами, больницами, поликлиниками и т. п. В этой связи мы определили ряд земельных участков именно под строительство этих объектов.

Так, по словам представителя проектировщика, проектом учтены ранее обозначенные планы муниципалитета по возведению двух пристроек на 480 мест в школах № 6, 26 областного центра, а также по строительству к югу от пересечения ул. Комсомольской и ул. Больничной школы на 1260 мест и детского сада на 240 мест. Кроме того, в западном направлении от указанных выше объектов, по южной стороне ул. Больничной, запланировано возведение детской больницы на 400 коек, госпиталя, консультативной поликлиники на 100 посещений в смену, а также поликлиники на 150 посещений. В планах строительство в южной части города спортивных объектов, учреждений бытового обслуживания, магазинов. Большое внимание в проекте уделено вопросам озеленения, строительству объектов коммунальной инфраструктуры и т. п.

Как отметила Ирина Корбел, проектом планировки предусмотрены земельные участки под все вышеперечисленные объекты. Однако их строительство будет зависеть от наличия у города и области финансирования.

В целом все присутствующие на слушаниях горожане поддержали проект. Выступление Ирины Корбел сорвало в зале аплодисменты. Однако, как и положено по регламенту мероприятия, южносахалинцы смогли задать вопросы и высказать свое мнение по представленному проекту.

Так, несколько человек внесли предложения скорректировать проект намеченной на этот год реконструкции ул. Больничной (от ул. Комсомольской до ул. Горького), предусмотрев в нем подъезды к участку расположенного неподалеку гаражно-строительного кооператива.

Еще из пожеланий: предусмотреть в районе больше спортивных и детских площадок, скверов, зеленых зон. Все обращения горожан внесены в протокол публичных слушаний и будут в дальнейшем детально рассмотрены проектировщиками.

- Эта встреча прошла в формате конструктивного диалога — с предложениями, замечаниями, даже с критикой, - отметила и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации областного центра Людмила Мусохранова. - Это говорит о том, что горожане заинтересованы в развитии нашего города и готовы принимать самое активное участие в жизни Южно-Сахалинска. Отмечу, что сегодня мы в рамках действующего Градостроительного кодекса представили горожанам проект планировки для того, чтобы определиться с зонированием территории. Проект делаем на перспективу, и нам важно мнение жителей.

Любой горожанин может по 6 марта включительно направить в департамент архитектуры и градостроительства (ул. Карла Маркса, 32, каб. 5) свои предложения для внесения изменений и дополнений в проект планировки территории. Затем с учетом мнений граждан будут подготовлены протокол и заключение о результатах публичных слушаний для передачи на рассмотрение проектировщикам.

После доработки проект планировки с проектом межевания будет представлен в администрацию г. Южно-Сахалинска для принятия решения об утверждении.

Дополнительную информацию южносахалинцы могут узнать по телефонам: 312-646 (доб. 1), 312-646 (доб. 3).