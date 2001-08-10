Южносахалинцы могут получить электронную подпись Росреестра
Южносахалинцы могут получить личную электронную подпись удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты для пользования государственными услугами Росреестра и других ведомств. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
С помощью такой подписи ее обладатель сможет не только подписывать различные документы в электронном виде, но и в режиме онлайн поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, отследить штрафы ГИБДД, поставить автомобиль на учет, получить ИHH, оформить анкету для получения паспорта, подать заявление для поступления в вуз, официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы на дому, получая заказы через Интернет) и многое другое.
Для получения сертификата электронной подписи необходимо оформить заявку на сайте удостоверяющего центра Росреестра https://uc.kadastr.ru/ и подать соответствующий пакет документов в офис Кадастровой палаты, расположенный по адресу: Коммунистический проспект, 39в.
Подробную информацию об электронной подписи можно узнать на сайте удостоверяющего центра Росреестра, а также по телефону 8-800-100-34-34.
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