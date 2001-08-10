Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2018
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16:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два новых дома заселили в Холмске

Два новых дома заселили в Холмске

Два 48-квартирных дома сегодня торжественно открыли в Холмске на улице Некрасова. Новостройкам присвоили адреса Некрасова,  17-А,  и Некрасова, 19-А.  Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ Андрей Сухомесов и заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.  Счастливые  обладатели нового жилья  заслушали наказ от строителей соблюдать порядок, бережно относится к имуществу.  А глава администрации отметил, что в ближайшем будущем этот микрорайон станет одним из самых привлекательных в городе. В перспективе – строительство школы на ул. Некрасова, снос ветхих бараков, запуск автобусных маршрутов, реконструкция дороги  и благоустройство  дворов.

Две многоэтажки строились под расселение  по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Антонина Бочарникова  в ветхом бараке на улице Шевченко прожила 58 лет: «В 2015 году наш  дом признали аварийным, но я уже не надеялась, что переселят. Пообещали в 2017, а в начале 2018 года вручили ключи! Новая трехкомнатная квартира -  большая радость для моей семьи!».

Ключи от новой трехкомнатной квартиры получила и семья Лукьяновых, которая стояла на очереди более 30 лет.  На вручение  ключей пришли всей семьей вместе с самым младшим его членом – внуком  Сергеем.

- Пока не решили, в каком составе будем здесь жить, но квартира большая, поместятся все,  - говорит Зинаида Лукьянова.

Все 96 квартир сделаны «под ключ»:  произведена внутренняя отделка, установлена сантехника,  окна, двери, в каждой квартире есть электрическая плита. 

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