Два новых дома заселили в Холмске
Два 48-квартирных дома сегодня торжественно открыли в Холмске на улице Некрасова. Новостройкам присвоили адреса Некрасова, 17-А, и Некрасова, 19-А. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ Андрей Сухомесов и заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. Счастливые обладатели нового жилья заслушали наказ от строителей соблюдать порядок, бережно относится к имуществу. А глава администрации отметил, что в ближайшем будущем этот микрорайон станет одним из самых привлекательных в городе. В перспективе – строительство школы на ул. Некрасова, снос ветхих бараков, запуск автобусных маршрутов, реконструкция дороги и благоустройство дворов.
Две многоэтажки строились под расселение по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Антонина Бочарникова в ветхом бараке на улице Шевченко прожила 58 лет: «В 2015 году наш дом признали аварийным, но я уже не надеялась, что переселят. Пообещали в 2017, а в начале 2018 года вручили ключи! Новая трехкомнатная квартира - большая радость для моей семьи!».
Ключи от новой трехкомнатной квартиры получила и семья Лукьяновых, которая стояла на очереди более 30 лет. На вручение ключей пришли всей семьей вместе с самым младшим его членом – внуком Сергеем.
- Пока не решили, в каком составе будем здесь жить, но квартира большая, поместятся все, - говорит Зинаида Лукьянова.
Все 96 квартир сделаны «под ключ»: произведена внутренняя отделка, установлена сантехника, окна, двери, в каждой квартире есть электрическая плита.
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