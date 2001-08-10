18 марта сахалинцы проголосуют за лучшие проекты благоустройства общественных пространств

Открытое голосование пройдет в восьми городах области - Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, Охе, Долинске, Углегорске, Поронайске, Александровске-Сахалинском. Об этом на брифинге сообщила Надежда Мошенцева, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Мероприятие состоится в рамках федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской среды». Руководство страны уделяет этому вопросу большое внимание. В частности, Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с Посланием Федеральному Собранию, подчеркнул необходимость создания современной среды для жизни, преображения городов и поселков. По его мнению, важно, чтобы при этом они сохранили свое лицо и историческое наследие.

Программа «Формирование комфортной городской среды» финансируется из федерального, областного, муниципальных бюджетов. 500 миллионов рублей в этом году направят на комплексную реконструкцию придомовых территорий во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Детали капремонта, как и в 2017 году, будут обсуждаться с жителями дворов. 235 миллионов рублей планируется направить на благоустройство общественных территорий. Это могут быть скверы, площади, набережные и так далее. Чтобы определить предпочтения граждан, муниципальные власти решили организовать открытое голосование. Провели сбор предложений граждан по проектам благоустройства общественных территорий. Для этого в людных местах установили специальные урны. Любой желающий мог опустить в них записку со своими пожеланиями. В итоге поступило более 5000 предложений. Лучшие после обсуждения на встречах с жителями населенных пунктов, с депутатами стали основой для дизайн-проектов, которые и будут 18 марта представлены горожанам.

- Следует уточнить, что с недавних пор открытое голосование стало обязательной процедурой для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» и получения субсидий на проекты благоустройства общественных пространств из федерального бюджета, - подчеркнула Надежда Мошенцева. - В каждом из муниципалитетов, которые участвуют в программе, будут созданы только те парки, скверы и набережные, за которые проголосует большинство. Даже если это будут неоднозначные проекты, такие как установка памятника айфону в Корсакове или создание пешеходной зоны – Сахалинского арбата – на перегруженном транспортом Коммунистическом проспекте в Южно-Сахалинске. Все зависит от позиции и активности жителей населенных пунктов.

Как отметила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, проведение голосования в день выборов Президента России позволит привлечь максимальное количество людей. При этом помех для избирательных комиссий не возникнет. Голосование по проектам благоустройства состоится вне территории избирательных участков. Проведут его специально созданные общественные муниципальные и территориально-счетные органы. Их участники не входят в состав избирательных комиссий.

Правом выбирать те или иные проекты благоустройства общественных пространств наделены только жители соответствующих населенных пунктов. Поэтому для участия в открытом голосовании надо будет предъявить паспорт.

- В бюллетене будет несколько вариантов скверов, парков, набережных, от четырех до восьми проектов в зависимости от города, - уточнила Надежда Мошенцева. - Выбрать можно не более двух вариантов.