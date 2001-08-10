Новую услугу «Реестр кадастровых инженеров» предложили сахалинцам

Кадастровая палата по Сахалинской области рекомендует воспользоваться электронной услугой «Реестр кадастровых инженеров» при выборе специалиста. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Качество подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета при оформлении недвижимости, напрямую зависит от профессионализма кадастрового инженера.

С помощью бесплатного электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров» можно проверить сведения о кадастровом инженере, а именно, номер и дату выдачи его квалификационного аттестата. Там же можно ознакомиться с итогами индивидуальной профессиональной деятельности специалиста, узнать о количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ недвижимости.

В настоящее время в Сахалинской области зарегистрировано 122 кадастровых инженера, 93 из которых ведут активную кадастровую деятельность.