Новую услугу «Реестр кадастровых инженеров» предложили сахалинцам
Кадастровая палата по Сахалинской области рекомендует воспользоваться электронной услугой «Реестр кадастровых инженеров» при выборе специалиста. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Качество подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета при оформлении недвижимости, напрямую зависит от профессионализма кадастрового инженера.
С помощью бесплатного электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров» можно проверить сведения о кадастровом инженере, а именно, номер и дату выдачи его квалификационного аттестата. Там же можно ознакомиться с итогами индивидуальной профессиональной деятельности специалиста, узнать о количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ недвижимости.
В настоящее время в Сахалинской области зарегистрировано 122 кадастровых инженера, 93 из которых ведут активную кадастровую деятельность.
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