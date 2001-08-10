На «Горном воздухе» пройдет конкурс для дам

«Горный воздух» поздравляет всех жительниц Сахалинской области и гостей комплекса с Международным женским днем и приглашает традиционно активно и весело провести выходные на склонах.

8 марта в 12 часов на средней станции СТК «Горный воздух» начнется конкурс для дам «Снежная королева». Женщин ждут интеллектуальные, кулинарные, творческие и спортивные состязания, а главным призом станет сезонный ски-пасс на следующий год. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе комплекса.

Регистрация участниц начнется в 11.30 на средней станции, приглашаются все желающие.

Также 8-10 марта в кафе «Лиана» с 18 часов будет звучать живая музыка для женщин и их кавалеров.

«Горный воздух» 8-11 марта работает с 9 и до 22 часов. Администрация комплекса желает всем праздничного настроения и безопасного катания.