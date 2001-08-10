Юные инспекторы движения поучаствовали в профилактической акции

6 марта члены отряда юных инспекторов движения начальной школы города Макарова приняли участие в профилактической акции, приуроченной к Международному женскому дню – 8 марта.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, цель отрядов ЮИД – это прежде всего пропаганда правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах. По особенному, данные мероприятия действуют на взрослых, когда о таких серьезных вещах, как сохранение жизни и здоровья, говорят дети.

Поэтому, в свой праздник – в 45-летнюю годовщину создания отрядов ЮИД, дети решили обратиться к участницам дорожного движения с призывом следовать установленным правилам поведения на дороге, добавив к этому поздравления с наступающим праздником и вручением изготовленных для этого подарков. Дети вручили памятки по ПДД женщинам – водителям, пассажирам и пешеходам, напомнив в очередной раз о важности соблюдения правил дорожного движения.