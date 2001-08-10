Все больше сахалинцев и курильчан бесплатно отдыхают в санаториях
Пожилые сахалинцы и курильчане бесплатно лечатся и отдыхают в островных санаториях. Такой возможностью с начала текущего года уже воспользовались более 300 человек, в основном, неработающие пенсионеры и «дети войны». Общее количество жителей островного региона, обладающих правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, составляет более 30 тысяч человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской обалсти.
«Синегорские минеральные воды» - основной курорт островного региона. Учреждение занимается лечением анемии, болезней органов пищеварения, обмена веществ, эндокринной системы, болезней нервной системы, костно-мышечной системы и кожи. Используется углекислая мышьяковистая минеральная вода, иловая лечебная сульфидная грязь озера Изменчивого.
Жительница Анивы Людмила Слюсаренко провела в санатории только десять дней. Но уже почувствовала себя другим человеком. Сказался благотворный эффект оздоровительных процедур.
- Очень хороший эффект, я успокоилась, нервы пришли в порядок, - заметила Людмила Слюсаренко. - Появилось умиротворение.
Путевку в санаторий для женщины оказалась бесплатной. Компенсация из областного бюджета, предоставленная как представительнице поколения «детей войны» (в эту категорию входят граждане, рожденные с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945года), покрыла расходы.
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта поставил задачу - подготовить специальную программу повышения качества жизни людей старшего поколения. Владимир Путин считает, что к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Сегодня этот показатель в нашей стране - 73 года. А на рубеже 21 века средняя продолжительность жизни составляла около 65 лет.
Активную работу по повышению продолжительности и качества жизни представителей старшего поколения проводят власти Сахалинской области. Например, в соответствии с региональным законодательством ежегодно предоставляются путевки участникам трудового фронта, Героям социалистического труда, а также сахалинцам и курильчанам, награжденным орденами Славы, Ленина, Трудового Красного Знамени. Такое же право имеют пенсионеры из числа коренных народов Севера. Детям войны предоставляется компенсация за приобретение путевок либо курсовок в санаторно-курортные учреждения на территории Российской Федерации в размере фактических расходов, но не более 30000 рублей. Раз в три года бесплатные путевки положены неработающим пенсионерам (женщины - 60 лет и старше, мужчины - 65 лет и старше), у которых пенсия ниже двух величин прожиточного минимума. А в прошлом году такое право получили и многодетные женщины, награжденные медалью Сахалинской области «Материнская слава».
- По вопросам предоставления путевок необходимо обращаться в отделения регионального центра социальной поддержки либо в многофункциональный центр по месту жительства, - рассказала Виктория Автухова, начальник отдела развития мер социальной поддержки регионального министерства социальной защиты.
Также Сахалинская область - один из немногих субъектов Федерации, где реализуются меры по улучшению жилищных условий ветеранов (инвалидов) боевых действий, несовершеннолетних узников фашизма, участников трудового фронта, признанных инвалидами, реабилитированных лиц, Героев социалистического труда. В частности, нуждающимся в жилье предоставляется единовременная выплата на приобретение жилого помещения.
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