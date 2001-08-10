Жители отдаленных сел Сахалина проходят медицинское обследование, не выезжая в райцентры

Мобильная медицинская станция на базе «Камаза», оснащенная современным цифровым оборудованием – флюорографом и маммографом, прибыла в село Вал Ногликского района. Здесь ее уже ждали. О приезде медиков местных жителей оповестили заранее. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В селе живет 800 человек, в основном представители коренных малочисленных народов Севера. Еще несколько лет назад такие населенные пункты были практически оторваны от цивилизации. Ситуация стала меняться с запуском региональных программ, нацеленных на поддержку коренных северян. Началось строительство нового современного жилья в местах традиционного проживания, комплексная работа по сохранению национального языка, появились различные меры поддержки. Заметные перемены произошли и в сфере здравоохранения.

Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с Посланием Федеральному Собранию, сказал:

- Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием. Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием.

В Сахалинской области активно ведется работа над повышением доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. До конца 2017 года региональные власти в рамках государственной программы развития здравоохранения приобрели 11 мобильных лечебно-диагностических установок, в том числе две стоматологических, на базе автомобилей повышенной проходимости. Они курсируют по островным сельским территориям, оказывая гражданам необходимую медицинскую помощь. А недавно на Сахалин прибыли еще три мобильные станции, каждая с флюрографом и маммографом на борту. Одна из них как раз и приехала в село Вал. Это первый рейс новой техники на север Сахалина.

Обычно медицинскую помощь жителям Вала оказывает местная амбулатория. Здесь можно пройти диспансеризацию, сдать анализы. По графику село посещают выездные бригады узких специалистов. А вот если нужно пройти обследование на высокотехнологичном оборудовании, приходится ехать за десятки километров в районный центр. Поэтому прибывшую мобильную медицинскую станцию встретили с нескрываемой радостью.

- Пока в Ноглики приедешь, выждешь очередь, времени много проходит. - поделилась местная жительница Александра Федорова. – Бывает даже и не успеваешь за день. А когда можно обследоваться прямо в селе – это очень удобно.

- Некоторые пожилые женщины сегодня впервые в своей жизни сегодня прошли маммографию, - рассказала исполняющая обязанности заведующей местной амбулаторией Светлана Саберзянова. - Эта процедура имеет решающее значение для диагностики рака молочной железы. Очень важно, что мобильный комплекс, который прибыл к нам, помогает выявлять онкопатологию, в том числе на ранних стадиях.

Среди представителей коренных малочисленных народов Севера показатель заболеваемости туберкулезом выше среднего. Оттого регулярное флюорографическое обследование для этой категории граждан - жизненная необходимость.

- За два дня работы комплекса в селе Вал флюорографию прошли более 100 человек, - рассказала врач-рентгенолог Виктория Капустянская. – У нескольких выявили патологические изменения. Естественно, пациентов направим на дополнительное обследование и лечение.

В прошлом году сахалинские медики с помощью выездных форм работы смогли осмотреть 60 тысяч человек. В этом году с учетом поступления новой техники планируется охватить не менее 80 тысяч человек.

Налаженные в регионе профилактические медосмотры граждан, выездные обследования жителей отдаленных сел дают положительный результат. В прошлом году рак молочной железы у сахалинских женщин в 73 процентах случаев выявили на ранней стадии, когда шансы на благоприятный исход лечения наиболее высокие. Смертность от болезней органов дыхания благодаря принятым мерам удалось снизить на 49 процентов.