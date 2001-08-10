Ветераны педагогического труда Южно-Сахалинска собрались на праздничную встречу

В департаменте образования Южно-Сахалинска прошла встреча клуба ветеранов педагогического труда. Общение в преддверии Международного женского дня проходило в непринужденной обстановке за праздничным чаепитием. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Педагогов, не один десяток лет посвятивших городской сфере образования и находящихся на заслуженном отдыхе, поздравили воспитанники детских садов областного центра, которые приготовили в качестве подарка к главному весеннему празднику небольшой концерт.

- Встречаясь с вами, я каждый раз заряжаюсь оптимизмом, восхищаюсь вашей мудростью и активностью, - отметила в своем обращении к заслуженным южносахалинцам вице-мэр Елена Федорова. - Сегодня в стране наблюдается положительная тенденция вовлечения старшего поколения профессионалов в общественную жизнь по инициативе президента Владимира Путина, мы наблюдаем возрождение института наставничества. В нашем городе в сфере образования идея наставничества существует не первый год, и ваш клуб является ярким ее проявлением. В вашем лице мы видим ту движущую силу, которая позволит поддержать профессиональное становление педагогов и развитие отрасли в целом.

Елена Федорова также напомнила, что 5 марта президент подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество», который будет вручаться лучшим наставникам молодежи в самых разных сферах, в том числе и в образовании. Она также адресовала педагогам теплые слова поздравления от мэра областного центра Сергея Надсадина, еще раз подчеркнув, что каждый из присутствующих выбрал ответственный профессиональный путь и сейчас, даже после выхода на заслуженный отдых, не остается в стороне от воспитания молодого поколения южносахалинцев.

В ходе встречи затронули и вопросы развития системы образования, в частности были высказаны несколько предложений по организации конкурса «Учитель года». Как отметила председатель клуба ветеранов, почетный житель Южно-Сахалинска Зоя Малярова, на днях в клубе принимали пополнение: теперь в организацию вошли и экс-руководители дошкольных учреждений города. Они также озвучили свои инициативы по проведению конкурса профессионального мастерства.

Начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева вручила благодарственное письмо председателю областной профсоюзной организации работников образования и науки Светлане Гориной за оказание поддержки при проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018».