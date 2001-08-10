Чулпан Хаматова встретилась с сахалинцами

Центральным событием третьего дня фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» стал концерт-спектакль народного артиста России Чулпан Хаматовой – «Пунктиром». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе фестиваля.

За несколько дней до мероприятия билетов в Чехов-центр было уже не достать. Выступление по формату являлось прекрасно срежессированным творческим вечером с исповедальными нотками. Актриса рассказала о своём детстве, о любимых друзьях, о материнских заботах, о работе в театре и, конечно, о деятельности благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Подари жизнь». Выступление Чулпан Хаматовой прерывалось отрывками из фильмов с ее участием.

Монолог Чулпан Хаматовой органично дополнили литературно-музыкальные композиции. За роялем в этот вечер была Полина Кондраткова. Актриса прочитала стихотворения Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и других авторов. «Это самые важные для меня стихи! Те стихи, благодаря которым я могу жить дальше. Они как терапия, как лекарство, как обезболивающее», – призналась Чулпан Хаматова.

Почти два часа творческой встречи пролетели как одно мгновение. Никто в зале не остался равнодушным. По завершении встречи, чтобы поблагодарить Чулпан Хаматову, первыми на сцену поднялись министр развития Дальнего Востока А. С. Галушка, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, президент фестиваля «Утро Родины» Сергей Жигунов и народный артист РФ Евгений Миронов. Они горячо поблагодарили актрису за ее выступление, подарили ей цветы.

- Сегодня мы получили массу удовольствия, в некоторых моментах были тронуты просто до слез, – поделились впечатлениями зрители. – Спасибо всем организаторам фестиваля «Утро Родины», за удивительную возможность увидеть и услышать знаменитую артистку на сахалинской сцене.