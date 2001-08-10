На Сахалине завершается прием заявлений для желающих проголосовать по месту нахождения
12 марта завершается прием заявлений для избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения во время выборов президента РФ, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
Заявление можно подать до 20.00 в Южно-Сахалинскую городскую территориальную избирательную комиссию (ул. Ленина, 252, телефоны для справок: 300-495, 300-497, 300-889), а также в отделения МФЦ (ул. Сахалинская, 48; ул. Комсомольская, 163, ТЦ «Луч», 3-й этаж; п/р Ново-Александровск, ул. Советская, 76), а также на интернет-портале госуслуг.
Напомним, что каждый избиратель, находящийся в день голосования вне места своей регистрации (в командировке, отпуске, на учебе и т.п.), может заблаговременно определить избирательный участок, на котором ему удобно реализовать свое конституционное право, заранее подав заявление.
Если избиратель не успеет подать заявление сегодня, то с 09.00 13 марта до 14.00 17 марта 2018 года можно будет оформить специальное заявление. В данном случае необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.
Полную информацию о предстоящих 18 марта выборах можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Сахалинской области.
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