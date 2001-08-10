Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2018
Сегодня 16:31
56,80|70,53|64,76
Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
11:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине завершается прием заявлений для желающих проголосовать по месту нахождения

12 марта завершается прием заявлений для избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения во время выборов президента РФ, сообщили ТИА «Острова» в администрации города. 

Заявление можно подать до 20.00 в Южно-Сахалинскую городскую территориальную избирательную комиссию (ул. Ленина, 252, телефоны для справок: 300-495, 300-497, 300-889), а также в отделения МФЦ (ул. Сахалинская, 48; ул. Комсомольская, 163, ТЦ «Луч», 3-й этаж; п/р Ново-Александровск, ул. Советская, 76), а также на интернет-портале госуслуг.

Напомним, что каждый избиратель, находящийся в день голосования вне места своей регистрации (в командировке, отпуске, на учебе и т.п.), может заблаговременно определить избирательный участок, на котором ему удобно реализовать свое конституционное право, заранее подав заявление.

Если избиратель не успеет подать заявление сегодня, то с 09.00 13 марта до 14.00 17 марта 2018 года можно будет оформить специальное заявление. В данном случае необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Полную информацию о предстоящих 18 марта выборах можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?