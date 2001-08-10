56,80|70,53|64,76
12:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
8 марта 2018 года, примерно в 22 часа 40 минут, 51-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигался на юг по автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск». На 12 километре он сбил пешехода, которая, по предварительным данным, передвигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. Об этом ТИА Острова сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП 29 – летняя женщина, скончалась на месте ДТП по прибытию скорой медицинской помощи.
Пешеход была одета в одежду тёмных тонов, без использования световозвращающих элементов.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Звезды фестиваля «Утро Родины» присоединились к благотворительной акции «Забег добра» в Холмске
- 10:00 Сегодня Сахалинские борцызавоевали три медали первенства ДФО в Хабаровске
10:08 Сегодня Чулпан Хаматова встретилась с сахалинцами
10:14 Сегодня За роль князя Мышкина Евгений Миронов получил фарфоровый лотос на Сахалине
- 13:41 5 Марта ВТБ в полтора раза увеличил выдачу ипотеки на Сахалине
14:07 5 Марта В областном центре пройдет фестиваль-конкурс «Импульс нового времени»
15:23 5 Марта В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты»
- 15:36 5 Марта Холмчанин ударил ножом собутыльника
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 12:26 Сегодня Полуфинал АХЛ стартовал в Южно-Сахалинске
- 10:14 Сегодня За роль князя Мышкина Евгений Миронов получил фарфоровый лотос на Сахалине
- 10:08 Сегодня Чулпан Хаматова встретилась с сахалинцами
- 09:51 Сегодня Звезды фестиваля «Утро Родины» присоединились к благотворительной акции «Забег добра» в Холмске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?