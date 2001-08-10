В Корсаковском районе прошли автогонки
11 марта в пятый на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе прошли гонки «Импульс». Несмотря на перенос соревнований из-за погоды, интерес к ним не угас: в итоге на трассу вышли 42 участника. Об этом ТИА «Острова» рассказали в центре технических видов спорта.
В зависимости от автомобиля участников разделили на три класса, и в каждом борьба шла очень непростая. По требованиям организаторов – центра технических видов спорта и федерации автомобильного спорта – участники соблюдали меры безопасности, поэтому обошлось без травм, но некоторые машины все-таки пострадали: в ходе скоростных заездов кто-то помял дверь, а кто-то бампер.
Первое место в 1-м классе занял фаворит гонки Степан Куленко (Nissan Silvia), его лучшее время – 1 минута 27,35 секунды. Илья Капыш (Hyundai Solaris), еще один потенциальный претендент на победу, отстал от него буквально на одну секунду. На третьем месте – Николай Беломестнов (Honda Inspire).
Во втором классе первенствовал Дмитрий Богданов на Honda AirWave (1:33,92), на втором месте – Сергей Фролов на Honda CRV (1:35,89), замкнул тройку призеров Максим Ятманов на Mitsubishi Pajero Evo.
В третьем классе места распределились так: 1-е у Ивана Пьянова на Subaru Leone (1:28,77), 2-е у Евгения Иванова на Subaru Impreza (1:32,54), 3-е – у Ильи Малеева на таком же авто (1:35,30).
Победители получили дипломы от организаторов и призы от партнеров «Импульса» - «СахАтланта» и «Матрешки». ЦТВС благодарит за помощь в проведении гонок администрацию Корсаковского района, МЧС, компанию «РЕСО-Гарантия».
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