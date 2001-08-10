В Южно-Сахалинске готовятся к проведению голосования за проекты благоустройства
В областном центре на финишную прямую вышла работа в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Сегодня был проведен предварительный инструктаж членов территориальных счетных комиссий, которые будут работать на тех участках, где пройдет голосование за проекты по благоустройству. Им рассказали, как вести себя с горожанами и каким образом будут принимать голоса. Процедура стандартна: необходимо предъявить паспорт либо индивидуальный пригласительный, отметить не более двух проектов из списка и опустить бюллетень в урну для голосования. На выбор горожан представлены готовые проекты по благоустройству:
- создание Сахалинского Арбата на участке пересечения Коммунистического пр., ул. Дзержинского, ул. Антона Буюклы;
- обустройство сквера в честь основания Южно-Сахалинска в месте, где, по утверждению краеведов, высадились первые русские поселенцы в XIX веке;
- обустройство участка набережной реки Рогатки от пр. Мира до ул. Комсомольской;
- благоустройство сквера Энергетиков;
- благоустройство сквера им. А.С. Пушкина.
Презентации проектов представлены на сайте администрации города. Выбрать лучшие из них южносахалинцы смогут 18 марта на счетных участках в зданиях, где расположены избирательные комиссии.
Два проекта, за которые проголосует большинство горожан, будут реализованы в этом году.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Звезды фестиваля «Утро Родины» присоединились к благотворительной акции «Забег добра» в Холмске
- 10:00 Сегодня Сахалинские борцызавоевали три медали первенства ДФО в Хабаровске
10:08 Сегодня Чулпан Хаматова встретилась с сахалинцами
10:14 Сегодня За роль князя Мышкина Евгений Миронов получил фарфоровый лотос на Сахалине
- 13:41 5 Марта ВТБ в полтора раза увеличил выдачу ипотеки на Сахалине
14:07 5 Марта В областном центре пройдет фестиваль-конкурс «Импульс нового времени»
15:23 5 Марта В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты»
- 15:36 5 Марта Холмчанин ударил ножом собутыльника
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 12:26 Сегодня Полуфинал АХЛ стартовал в Южно-Сахалинске
- 10:14 Сегодня За роль князя Мышкина Евгений Миронов получил фарфоровый лотос на Сахалине
- 10:08 Сегодня Чулпан Хаматова встретилась с сахалинцами
- 09:51 Сегодня Звезды фестиваля «Утро Родины» присоединились к благотворительной акции «Забег добра» в Холмске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?