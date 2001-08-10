В Южно-Сахалинске готовятся к проведению голосования за проекты благоустройства

В областном центре на финишную прямую вышла работа в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Сегодня был проведен предварительный инструктаж членов территориальных счетных комиссий, которые будут работать на тех участках, где пройдет голосование за проекты по благоустройству. Им рассказали, как вести себя с горожанами и каким образом будут принимать голоса. Процедура стандартна: необходимо предъявить паспорт либо индивидуальный пригласительный, отметить не более двух проектов из списка и опустить бюллетень в урну для голосования. На выбор горожан представлены готовые проекты по благоустройству:

создание Сахалинского Арбата на участке пересечения Коммунистического пр., ул. Дзержинского, ул. Антона Буюклы;

обустройство сквера в честь основания Южно-Сахалинска в месте, где, по утверждению краеведов, высадились первые русские поселенцы в XIX веке;

обустройство участка набережной реки Рогатки от пр. Мира до ул. Комсомольской;

благоустройство сквера Энергетиков;

благоустройство сквера им. А.С. Пушкина.

Презентации проектов представлены на сайте администрации города. Выбрать лучшие из них южносахалинцы смогут 18 марта на счетных участках в зданиях, где расположены избирательные комиссии.

Два проекта, за которые проголосует большинство горожан, будут реализованы в этом году.