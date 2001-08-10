В Южно-Сахалинске стартует творческий проект «Музыка и дети»

С 13 марта в общеобразовательных школах, детских садах и учреждениях культуры Южно-Сахалинска начнется четвертый сезон муниципального творческого проекта «Музыка и дети». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Его участниками станут свыше 300 человек. Это солисты и творческие коллективы музыкальных школ и школ искусств города: ДМШ № 1, ДШИ № 4, ДШИ № 2, ЦДМШ, ДМШ № 5, ДШИ «Этнос», ДХШ и МБУ «Южно-Сахалинский городской камерный оркестр». Учредитель проекта - администрация Южно-Сахалинска в лице управления культуры.

Как отмечают организаторы, педагоги ДШИ № 4, основные задачи проекта «Музыка и дети» - создание положительного имиджа школ искусств, формирование устойчивого интереса к искусству и слушательской деятельности, включение населения в культурное пространство города. Среди мероприятий проекта концерты, литературно-музыкальные композиции, выставки творческих работ, просветительские мастер-классы преподавателей изобразительного искусства. Кроме этого в его рамках Городской камерный оркестр представит юному зрителю симфоническую сказку С.С. Прокофьева «Петя и волк».

Муниципальный творческий проект «Музыка и дети-2018» охватит огромную аудиторию. Зрителями станут свыше 2 тысяч юных горожан. На концерты и выступления уже приглашены воспитанники и учащиеся ряда учреждений города. Среди них ДОУ № 13 «Колокольчик», № 30 «Улыбка», № 31 «Аистенок», № 57 «Бусинка», № 41 «Звездочка»; СОШ № 1, 3, 8, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 34, гимназии № 1, 2 и восточная, а также коррекционная школа «Надежда».

Завершится проект «Музыка и дети» 22 ноября торжественной церемонией вручения премий мэра талантливой молодежи.