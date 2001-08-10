Сахалину вернут бюджет от проекта «Сахалин-2»

Сахалинской области возвращают ранее перераспределенные в федеральный бюджет доходы от шельфового проекта «Сахалин-2». Решение об этом приняло руководство страны.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, регион получит 26 миллиардов рублей на строительство важнейших объектов социальной инфраструктуры - больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, объектов транспорта и энергетики. Еще 12 миллиардов рублей поступят в островной субъект на реализацию государственных программ. Эти меры позволят выполнить в полном объеме ранее сформированные планы по социально-экономическому развитию Сахалина и Курил. Такая информация была озвучена накануне на заседании регионального инвестиционного совета. Провели его министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка и губернатор области Олег Кожемяко.

Всего в предстоящие три года по поручению Президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке построят 199 новых социальных объектов. Из них более 100 - в Сахалинской области, которой отдан приоритет в программе развития макрорегиона.

Средства на стройки вернутся в субъект в виде федеральной субсидии. Такой порядок уже согласовали два ключевых ведомства – министерства финансов и экономического развития России.

- Одобрено финансирование 101 объекта в Сахалинской области, которые нам предложило руководство региона, на общую сумму 26 миллиардов рублей. В ближайшее время будет принято постановление Правительства РФ, которое определяет порядок доведения федеральных средств до субъекта. Более того, мы видим потенциал для увеличения числа этих объектов – перечень может быть расширен, - сообщил Александр Галушка. - Есть и другие, значительные возможности привлечения на Сахалин финансовых средств, как бюджетных – в рамках дальневосточных разделов госпрограмм, так и частных, используя льготы и преференции для бизнеса. У нас нет сомнений, что общий интегральный эффект для Сахалина будет при этом существенно больше.

- Программа по развитию Сахалина и Курил на ближайшую перспективу – обширна. Это строительство порядка 15 школ, и, кроме того, - объектов транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, жилья, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных комплексов и учреждений культуры, а также благоустройство городов и сел. Большой объем работ предстоит провести на Курильских островах. Например, будет реконструирована центральная районная больница в Южно-Курильске и построен корпус лечебного учреждения в Северо-Курильске, отремонтированы дороги, серьезно модернизированы энергетические сети островов. Уверен, нам удастся в полной мере реализовать полученные от жителей наказы и пожелания по развитию региона и повышению комфортности проживания, - рассказал губернатор Олег Кожемяко.

Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить финансирование Дальнего Востока также через государственные программы развития экономики и социальной сферы. Сейчас в них сформированы «дальневосточные разделы». Используя эту возможность, власти Сахалина уже доказали необходимость выделения региону из бюджета страны еще 12 миллиардов рублей. Средства пойдут на решение важнейших социальных и инфраструктурных вопросов.

Не менее значимой задачей, отметили на инвестсовете, является экономическое развитие островов. Она связана с введением особых, льготных для бизнеса режимов деятельности. В Сахалинской области главными площадками для реализации инвестиционных проектов стали три территории опережающего развития. В рамках ТОР «Горный воздух» создается туристическая и спортивная инфраструктура. «Южная» имеет аграрную направленность - на юге острова уже открыты современные тепличный и свиноводческий комплексы, вводится в работу крупнейшая на Дальнем Востоке животноводческая ферма на 1900 голов дойного стада. Еще одна территория опережающего развития – «Курилы» - позволит создать в селе Малокурильском на острове Шикотан комплекс по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции.

Также на два муниципалитета Сахалинской области – Углегорский и Корсаковский районы - распространен режим свободного порта Владивосток. Это позволяет развивать территории ускоренными темпами. В регионе сегодня реализуется 29 крупных инвестиционных проектов. Создается 3 тысячи рабочих мест. Новые инструменты развития уже позволили привлечь 45 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

Однако есть и сложности – развитию экономики мешает избыточное административное давление. На Дальнем Востоке оно в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране. А в Сахалинской области, по оценке предпринимателей, этот показатель за последние два года даже ухудшился. Почти четверть всех опрошенных компаний в регионе столкнулись с прессингом со стороны контрольно-надзорных органов.

По распоряжению президента, правительство и Генпрокуратура сейчас готовят изменения в законодательство, которые позволят ограничить число внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сократить их сроки. Предлагается также исключить применение следственными органами мер, приводящих к остановке предприятий.

- Глава государства Владимир Путин считает важным продолжать активную политику по привлечению инвестиций и формированию центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Здесь будут создаваться все условия, чтобы люди жили комфортно и население регионов увеличивалось. Напомню, что развитие Дальнего Востока глава государства определил национальным приоритетом России на весь 21 век, - подвел итог заседания в Южно-Сахалинске Александр Галушка.