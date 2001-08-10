Регистрацию на Медиафорум российских островов на Сахалине уже прошли 250 человек
Уже более 250 человек зарегистрировались на первый международный Медиафорум российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске. Организаторы напоминают, что до события остался ровно месяц. Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе проекта.
Организаторы подготовили для участников более 30-ти секций: дискуссий, мастер-классов, семинаров и круглых столов. Все мероприятия форума будут разделены на пять тематических блоков.
Первый блок — стратегический. В рамках него пройдут секции с представителями государственной власти. Второй блок посвящен журналистам и редакторам. Третий блок был разработан специально для пресс-служб. Дискуссии будут посвящены трансформации PR-коммуникаций, вопросам управления репутацией, SMM в PR. Молодежная тематика — направление четвертого блока. Пятый блок посвящен некоммерческой тематике.
МедиаФорум пройдет в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России.
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