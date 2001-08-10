В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года

Для снабжения будет использоваться газ c проекта "Сахалин - 2". В районе села Раздольное в 2019-ом году начнется строительство распределительной станции и трубопровода до портового города. Об этом шла речь на встрече губернатора с жителями Корсакова во время его рабочей поездки. Об этом ТИА "Острова" сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Началось проектирование газораспределительной станции и двух трубопроводов, один из них пойдет до Корсакова. Этот объект и распределительная станция будут готовы к эксплуатации в 2020 году. Одновременно подготовят к переходу на газ две котельные. Постепенно начнется подключение индивидуальных жилых домов. Второй трубопровод проложат до Мицулёвки, с 2021 года планируется начать подключение населенных пунктов, расположенных на этом направлении - Пади, Соловьёвка, Дачное, – отметил руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации Евгений Токарев.

- Работа ведется совместно с "Газпромом", оперативно решаются организационные вопросы. Мы выполняем все обязательства по финансированию работ, связанных с газификацией населенных пунктов области, – подчеркнул Олег Кожемяко во время общения с представителями предприятий ЖКХ.

Актуальная для региона тема обсуждалась с коллективом Корсаковского морского торгового порта. В связи с масштабной реконструкцией железной дороги в порту существенно увеличится грузооборот. Участники встречи внесли несколько предложений по модернизации техники. На текущий год запланирован ремонт двух кранов, приобретение нового погрузчика. Впрочем, докеры задавали вопросы не только на производственные темы.

- Благоустройство Корсакова для нас в приоритете. Будет продолжена работа по обновлению фасадов, ремонту дворов. И темп мы не намерены снижать, – подтвердил Олег Кожемяко.

В 2017 году в городском округе изменили облик фасадов 38 домов, капитально отремонтировали 36 кровель, реконструировали 36 дворовых территорий, оборудовали пять новых игровых площадок, на въезде в Корсаков обустроили сквер.

А в центральной районной больнице разговор начался с обсуждения перспектив по строительству нового корпуса инфекционного отделения. Старый не соответствует современным требованиям, об этом говорят и врачи, и пациенты. На новый объект уже готова проектно-сметная документация, но затянулся вопрос с определением источника финансирования. Губернатор поручил ускорить работу. Кроме того, на встрече обсудили вопросы по привлечению узких специалистов, приобретению нового оборудования и техники.

- Когда в районе бушует метель и появляются снежные заносы, наш транспорт не может проехать в села Чапаево, Тамбовка, иногда и в Озерский сложно добраться на экстренные вызовы. Нужна высокопроходимая техника, можно ли решить этот вопрос? – спросила старший фельдшер Корсаковской станции скорой медицинской помощи.

Для решения этой проблемы власти планируют разместить на базе местного подразделения МЧС современный снегоболотоход, и при необходимости использовать его для нужд больницы.