Лавинная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области
По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15 марта на лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели напоминают правила безопасности при попадании в лавину:
При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
Единый телефон спасения 112;
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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