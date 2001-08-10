В день выборов президента России для островитян организуют выездную торговлю и встречи с артистами

С утра 18 марта вблизи избирательных участков островного региона развернется продажа свежей и качественной продукции местных производителей – от булочек и пирожных до молока, свинины и деликатесных даров моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Все островные предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, рыбной отрасли сразу откликнулись на наше предложение торговать в день выборов, - рассказала Инна Павленко, министр торговли и продовольствия Сахалинской области. – Они сразу включились в работу и сейчас активно отгружают товар в районы. Что очень важно, в рамках выездной торговли 18 марта местная пищевая продукция будет продаваться по ценам производителей. То есть, в среднем на 15-25 процентов дешевле, чем обычно в рознице. Также производители организуют дегустации новинок из своего ассортимента.

- Выборы президента – мероприятие всенародное, - заметил директор птицефабрики «Островная» Сергей Добреля. – В нем всегда принимает участие большое количество людей. Поэтому и выездная торговля 18 марта обещает быть удачной. Тем более, мы сегодня боремся за каждого покупателя. Поэтому будем торговать свежим охлажденным мясом в разделанном виде, а также яйцом. Часть продукции уже вчера отгрузили и на Курилы.

Не останутся в стороне от события федерального масштаба и отечественные звезды театра и кино, прибывшие в Сахалинскую область в рамках акции «Звезды на Сахалине». 18 марта в 14 муниципальных образованиях острова побывают более 30 ведущих актеров и актрис. Среди них, в частности, народный артист России Сергей Степанченко, снимавшийся в фильмах «Ближний круг», «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин», «Жизнь в красном цвете», сериалах «Next», «Сыщики», заслуженные артистки Ольга Кабо («Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Сирано де Бержерак», «Комедия о Лисистрате», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Королева Марго») и певица Нина Шацкая («На углу у Патриарших», «В круге первом»), Сергей Барышев («Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия») и Ольга Будина («Граница. Таежный роман», «Земский доктор», «Простые истины», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Московская сага»). Своих любимых артистов смогут увидеть и представители молодого поколения. В составе «звездного десанта» также актеры популярных сериалов «Деффчонки», «Солдаты», «Молодежка», «Счастливы вместе», «Кухня» и многие другие. В административных центрах районов, близлежащих селах и поселках приезжие артисты проведут фотосессии, дадут автографы. А вечером в Домах культуры состоятся творческие вечера. Зрители смогут спеть вместе со звездой любимую песню в караоке или задать интересующий вопрос. Вход на мероприятия – свободный.

Также в день выборов работники культуры организуют в населенных пунктах региона праздничные концерты с участием творческих коллективов. А посетителям библиотек и музеев расскажут посетителям об истории страны и основных вехах развития островного региона.