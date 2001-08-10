Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
15:54, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»,  15 марта у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы), в том числе в заливе Мордвинова (Корсаковский район), под воздействием отжимного ветра возможны подвижки и взломы припая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Выходить на лед крайне опасно.

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