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15:54, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
У юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15 марта у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы), в том числе в заливе Мордвинова (Корсаковский район), под воздействием отжимного ветра возможны подвижки и взломы припая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Выходить на лед крайне опасно.
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